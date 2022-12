SONO PIENE DI DEBITI EPPURE LE SQUADRE ITALIANE VOGLIONO ANCORA FARE UN MERCATO "MONDIALE" - IL MILAN VUOLE PIAZZARE IL COLPO ZIYECH (GIÀ CORTEGGIATO DA MALDINI IN ESTATE) E L'ATTACCANTE FRANCESE DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE, KOLO MUANI - L'INTER DEVE RISOLVERE LA QUESTIONE SKRINIAR (IN SCADENZA A GIUGNO) CHE POTREBBE IN CASO DI OFFERTA A GENNAIO - NEL CASO DI UNA CESSIONE DELLO SLOVACCO I NERAZZURRI AVREBBERO PUNTATO L'EX NAPOLI KOULIBALY...

Estratto dell'articolo di Enrico De Lellis,Giulio Cardone per “la Repubblica”

randal kolo muani

Inter e Milan non vogliono farsi sfuggire delle occasioni mondiali. [...] In particolare, lavorano per arrivare a due protagonisti della Coppa. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un attaccante in grado di dare una mano a Olivier Giroud, visto l'infortunio di Origi - che tra l'altro ha deluso - e in attesa del ritorno in campo di Ibrahimovic. Il nome nuovo, che piace molto al duo Maldini-Massara, è Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte . [...] è stato la sorpresa del Mondiale con la maglia della Francia: 3 partite, 1 gol in semifinale, 1 assist e quel tiro all'ultimo secondo dei supplementari, contro l'Argentina, miracolosamente parato da Emiliano Martinez.

hakim ziyech

Adesso viene valutato 35 milioni di euro. Il club tedesco non ha intenzione di privarsi del calciatore . [...] rimandando ogni discorso alla fine di questa stagione, ma il Milan vuole iniziare a parlarne. Nei pensieri dei rossoneri, poi, c'è sempre l'esterno del Chelsea Hakim Ziyech, già corteggiato da Maldini nel mercato estivo. . [...]

koulibaly

Chi, invece, potrebbe cambiare squadra a gennaio è Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter - in scadenza di contratto a giugno - è sempre nel mirino del Psg, . [...] Marotta è convinto di poter trovare l'accordo con il centrale difensivo slovacco per andare avanti insieme, ma in caso di fumata nera è già pronta una lista di potenziali sostituti su cui avviare trattative: Koulibaly [...] Smalling (anche lui in scadenza di contratto con la Roma) e Jakub Kiwior (dello Spezia, anche lui protagonista al Mondiale con la maglia della Polonia) valutato 15 milioni e corteggiato pure dalla Roma. [...]

marcus thuram

La stessa Inter non molla la pista relativa a Marcos Thuram, convincente in Qatar come attaccante di scorta della Francia, ma la concorrenza del Bayern Monaco è impossibile da sottovalutare. Un altro grande protagonista a Doha, sempre nella Francia, è stato il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, in scadenza di contratto nel 2023. L'Arsenal è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la società torinese, ma difficilmente potrà offrire l'ingaggio di 10 milioni di euro richiesto dalla mamma-manager di Rabiot. [...]

kalidou koulibaly marcus thuram rabiot kalidou koulibaly