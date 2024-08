SORCI VARDY PER IL TOTTENHAM! - LO SHOW DELL’ATTACCANTE 37ENNE INGLESE CONTRO GLI “SPURS”: SI TRACANNA UNA RED BULL PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO, SEGNA IL GOL DEL PAREGGIO E POI PERCULA I TIFOSI LONDINESI, CHE L’AVEVANO PUNZECCHIATO PER TUTTA LA GARA – AL MOMENTO DEL CAMBIO, IL CENTRAVANTI DEL LEICESTER CITY HA RISPOSTO AGLI INSULTI DEGLI AVVERSARI RICORDANDOGLI DI AVER VINTO UNA PREMIER LEAGUE (CON CLAUDIO RANIERI NEL 2016), MENTRE LORO SONO ANCORA A SECCO… - VIDEO

Per Jamie Vardy il tempo sembra non passare mai. Tornato in Premier League con il Leicester, l’attaccante ha bagnato il suo ritorno nel massimo campionato inglese con una rete delle sue, fondamentale per strappare un punto al ben più quotato Tottenham. La nuova prima delle Foxes si è chiusa sull’1-1 per la gioia dei tifosi, esaltati dalla loro bandiera. […]

Al momento del cambio al 79’ che gli ha fatto prendere un po’ di respiro, Vardy è stato prima invitato da Romero a uscire con più solerzia e poi è stato bersaglio di cori da parte dei tifosi degli Spurs che l'avevano punzecchiato per tutta la gara.

Jamie però ha fatto spallucce e anzi ha risposto a modo. Ha guardato i tifosi avversari e, indicando la patch della Premier, gli ha ricordato il fatto che, alla fine, lui e il Leicester una ne hanno vinta – nel 2016 – mentre i londinesi sono ancora a secco. In realtà il Tottenham ha vinto due campionati inglesi (1950/51 e 1960/1961), quando però ancora non era nata la Premier così com’è intesa oggi, nel 1992, ed esisteva solo la First Division.

