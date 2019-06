SORELLE D’ITALIA, L’ITALIA VI AMA – FINISCE TRA LE LACRIME L’AVVENTURA DELLE AZZURRE, IL CT BERTOLINI: “IL CALCIO FEMMINILE SARA’ DIVERSO. QUESTE RAGAZZE SI MERITANO IL PROFESSIONISMO” – LA PORTIERONA LAURA GIULIANI E LA BATTUTA "ALLA BALOTELLI" ALL’OLANDESE MIEDEMA CHE LE SEGNA SEMPRE: "WHY ALWAYS ME?" - DA CRISTIANA CAPOTONDI A PAOLA TURCI DA FIORELLO A SOFIA GOGGIA E AL CT MANCINI, TUTTI I POST PER LE RAGAZZE MONDIALI – VIDEO

italdonne 77

Da gazzetta.it

Lo si sapeva già dalla vigilia dei Mondiali: la spedizione azzurra in Francia è arrivata 20 anni dopo l'ultima qualificazione alla Coppa del Mondo. L'accesso ai quarti è già un incredibile traguardo e infatti dopo la sconfitta contro l'Olanda, dall'Italia sono piovuti ringraziamenti verso le ragazze che hanno fatto sognare il Paese fino a oggi. Il coro è un'unica voce: "Grazie ragazze!"

Grazie #ragazzemondiali

Adesso comincia la storia pic.twitter.com/Lky35XarnT

— Paola Turci (@paolaturci) June 29, 2019

Brave #RagazzeMondiali , peccato che il vostro cammino si sia interrotto qui ma ci avete creduto e dovete essere orgogliose di dove siete arrivate!

— iamsofiagoggia (@goggiasofia) June 29, 2019

italdonne 59

Grazie ragazze, ci avete regalato gioie ed emozioni trasformando un sogno in realtà. Avete dato luce e orgoglio al #calciofemminile, questa è la vostra vittoria più importante. L'Italia è fiera di voi!#FIFAWWC#ragazzemondiali pic.twitter.com/QQDDwFsye7

— Roberto Mancini (@robymancio) June 29, 2019

- Fiorello: Grazie ragazze

- Cristiana Capotondi: Sorelle d’Italia, l’Italia s’è desta!

Vi aspettiamo a casa, per scrivere una nuova storia!

BERTOLINI

Da gazzetta.it

"È stato un Mondiale eccezionale, e oggi sono orgogliosa della mia squadra": nonostante l'evidente dispiacere per l'eliminazione, la c.t. Milena Bertolini non si dispera. "Abbiamo giocato una grande gara con un avversario forte: sono partite in cui le avversarie ti danno pochissime occasioni, se non sei cinica diventa difficilissimo".

italdonne 17

"Le lacrime e l'emozione ci stanno - continua la c.t. -: queste ragazze hanno investito tantissimo, quindi devono provare a guardare l'aspetto bello. È un grande punto di partenza per il movimento". A Milena Bertolini non manca quindi la lucidità per comprendere e analizzare il valore dell'interesse e l'affetto che questa squadra ha riscontrato dall'Italia: "Ogni sconfitta insegna, ma le ragazze ci hanno fatto vedere delle cose belle. Da questo momento il calcio femminile sarà diverso". I malumori di chi è rimasto in panchina? "Tutte volevano entrare, tutte hanno dato anima e cuore, ma sono arrivate molto stanche". Chiosa infine con un messaggio importante la c.t.: "Per chi ha poteri decisionali, è arrivato il momento di prendere le decisioni. Queste ragazze si meritano il professionismo".

LAURA GIULIANI

Da gazzetta.it

italdonne 55

(…) Il portiere Laura Giuliani è rammaricata, ma sa essere spiritosa come sempre: "Abbiamo preso gol solo da palla inattiva in tutto il Mondiale... E poi la Miedema mi segna sempre. A fine partita le ho detto, alla Balotelli: 'Why always you?'. Mi ha risposto 'Sorry'. Sorry, sorry no dai... La realtà è che è troppo forte, l'attaccante migliore del torneo. Piangere? No, io sorrido: ci portiamo dietro tutto quello di bello che abbiamo vissuto in questa avventura. Grazie a tutti per il supporto che ci avete dato".

