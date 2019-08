UNA SORPRESA MIHA MALE! CLAMOROSO COLPO DI SCENA: MIHAJLOVIC E’ A VERONA. GUIDERÀ IL BOLOGNA IN PANCHINA! DOPO 40 GIORNI DI OSPEDALE PER LA PRIMA PARTE DELLE CURE CONTRO LA LEUCEMIA, IL TECNICO HA RAGGIUNTO LA SQUADRA IN ALBERGO. AVEVA PROMESSO AI SUOI RAGAZZI CHE LI AVREBBE GUIDATI NELLA PRIMA DI CAMPIONATO E COSÌ SARÀ

Andrea Di Caro per gazzetta.it

Incredibile ma vero, Sinisa Mihajlovic dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, questo pomeriggio a sorpresa ha lasciato il Sant’Orsola a Bologna ed è andato a Verona raggiungendo la squadra in albergo. Stasera andrà in panchina per guidare i suoi ragazzi.

Uno straordinario colpo di scena che ancora una volta dimostra il coraggio e la grinta del tecnico. Aveva promesso ai suoi ragazzi che li avrebbe guidati nella prima di campionato e così sarà. Sinisa dovrà affrontare tutte le precauzioni in una situazione di salute così delicata, avendo passato tutto questo periodo in una stanza del reparto oncologico in quasi totale isolamento.

