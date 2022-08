SORPRESA IN PREMIER: IL LIVERPOOL BLOCCATO SUL PARI A COLPI DI “MITRO” – I "REDS" DI KLOPP PAREGGIANO 2-2 ALL’ESORDIO CONTRO I NEOPROMOSSI DEL FULHAM: ALLA DOPPIETTA DEL SERBO MITROVIC RISPONDONO DARWIN NUNEZ E SALAH – BUON ESORDIO PER LA PUNTA URUGUAIANA, SUBENTRATA NEL SECONDO TEMPO: GOL DI TACCO (ALLA BETTEGA O ALLA CRESPO) + ASSIST… - VIDEO

Sorpresa a Craven Cottage. Il Liverpool, reduce dalla vittoria in Community Shield una settimana fa, deve sudare per pareggiare al debutto in Premier in casa del neopromosso Fulham. I Reds vanno sotto due volte, colpiti dalla doppietta di Aleksandar Mitrovic, 43 gol lo scorso anno in Championship ma 5 di media in Premier League nelle 5 stagioni precedenti.

A salvare la squadra di Klopp da una clamorosa sconfitta è l’euforia di Darwin Nunez, il migliore del Liverpool, in gol 13’ dopo essere entrato in campo e autore dell’assist per il definitivo pari di Salah all’80’. L’euforia per il 3-1 sul City di sabato scorso sembra già passata per il Liverpool, che balla in difesa e non riesce a concretizzare in attacco. Per Klopp c’è anche il danno: Thiago si arrende dopo 51’ per un problema muscolare alla coscia sinistra, la cui entità andrà valutata nei prossimi giorni con un punto grazie ai gol di Darwin Nunez e Momo Salah. Non basta la doppietta di Mitrovic ai padroni di casa.

RIMONTA

Il Fulham passa al 31’, con Mitrovic che raccoglie sul secondo palo un cross dalla destra di Tete, schiacciando Alexander-Arnold e mettendo alle spalle di Alisson. Il Liverpool reagisce subito con un bel diagonale di Luis Diaz respinto dal palo, ma va al riposo sotto 1-0 e non si riprende fino all’ingresso di Nunez, rischiando anzi il tracollo quando Kebano al 57’ centra il palo.

Nunez pareggia con la sua magia al 64’, ma il Fulham torna avanti al 72’, con Mitrovic che trasforma un rigore che lui stesso si era procurato. Il Liverpool non affonda e trova il pari all’80’, con Salah che raccoglie in area un assist di Nunez. Al 95’ clamorosa traversa di Henderson con destro da fuori, ma il risultato non cambia.

