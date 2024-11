SORPRESONA ALLE FINALS! IL NUMERO 2 DEL MONDO ZVEREV CADE SUL PIU’ BELLO: TAYLOR FRITZ È IL PRIMO FINALISTA A TORINO E ASPETTA IL VINCENTE DELLA PARTITA TRA SINNER E RUUD – DOPO UNA BATTAGLIA DI QUASI DUE ORE E MEZZA PREVALE L’AMERICANO AL TIE BREAK DEL TERZO SET GRAZIE ANCHE A QUALCHE ERRORE DI TROPPO DI ZVEREV (ALLA QUARTA SCONFITTA STAGIONALE CONTRO FRITZ) - FOTO BY MEZZELANI

Il primo verdetto della fase a eliminazione diretta di queste Atp Finals lo scrive Taylor Fritz. Svolgimento: come regalarsi la prima finale per il titolo di Maestro in carriera, superando oltretutto il numero 2 del mondo, Alexander Zverev, che alza bandiera bianca al tie break.

Finisce 6-3 3-6 7-6 (3) per l’americano che dopo una battaglia di quasi due ore e mezza prenota il posto per domani sera lanciando il guanto di sfida a Jannik Sinner, atteso stasera (a partire dalle 20.30) da Ruud nell’altra semifinale a Torino.

Delusione per Zverev che dopo una gara stellare come quella di ieri contro Alcaraz fa check-out da Torino cadendo sul più bello. E perde contro l’americano per la quarta volta quest’anno: ormai con Taylor è un tabù. La vittoria di Fritz può rappresentare una chance grossa per Sinner che, se battesse stasera Ruud incontrerebbe Taylor, già sconfitto durante la fase a gironi di queste Finals.

