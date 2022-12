GOLAÇO DO NEYMAR pic.twitter.com/sLVcWknKSc — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 9, 2022

Da fanpage.it

Il Brasile è eliminato dalla Coppa del Mondo 2022. In semifinale ci va la Croazia dopo una battaglia che si è chiusa ai calci di rigore: finisce 4-2 per Modric & co.

A dispetto di quello che si pensava alla vigilia, è la Croazia a palleggiare alla grande e il Brasile a rincorrere: la selezione di Dalic ha messo in difficoltà la Seleçao con ottime trame e con un buon pressing. Enormi problemi nell'imbastire una manovra offensiva per i ragazzi di Tite.

La mossa di Dalic di mettere Pasalic nel tridente ha messo in difficoltà la Seleçao, che ha avuto difficoltà proprio sulla corsia in cui si è mosso per più di 70′ il calciatore dell'Atalanta insieme a Juranovic. Ottima prestazione del trio di centrocampo croato, Brozovic-Kovacic-Modric, che si sono mossi sempre in maniera perfetta sia a livello di distanze che nell'accompagnamento alle due fasi.

croazia brasile

A metà della prima frazione i croati hanno chiesto l'espulsione di Danilo per un intervento a gamba tesa sulla faccia di Juranovic: il giocatore della Juventus ha rischiato moltissimo ma l'arbitro Oliver ha estratto il cartellino giallo.

La seconda frazione si è aperta con il Brasile molto più in palla rispetto ai primi 45′ e Livakovic è costretto ad intervenire su una deviazione di Gvardiol che per poco non lo beffa. Tite ha mandato in campo Antony, Rodrygo e Pedro per sparigliare le carte sul tavolo ma la gara non si è sbloccata.

Uno dei protagonisti del match è stato il portiere Dominik Livakovic, che ha effettuato otto parate firmando un primato per un estremo croato in una partita di Coppa del Mondo.

croazia brasile livakovic

La gara si è trascinata ai supplementari. Una statistica interessante: la Croazia con gli extra-time contro il Brasile è andata ai supplementari in otto partite su nove tra Europei e Mondiali nelle eliminazioni dirette dei grandi tornei a partire dal 2000.

La situazione bloccata anche nei 30′ dopo i tempi regolamentari ma alla fine dei primi 15 minuti ecco la magia. Neymar ha ricevuto palla sulla trequarti e con una doppia triangolazione, con Rodrygo e Paquetà, si è ritrovato al centro dell'area: il numero 10 ha dribblato il portiere croato e ha infilato la palla sotto la traversa. Tripudio verdeoro. Si tratta del gol numero 77 gol in nazionale per O Ney, che ha eguagliato Pelé come miglior marcatore nella storia del Brasile.

Quando tutto sembrava perduto per la Croazia ecco che appare Bruno Petkovic: l'ex attaccante di Catania, Varese, Trapani e Bologna è riuscito ad infilare una girata di sinistro alle spalle di Alisson e ha rimesso tutto in equilibrio.

croazia brasile

Ai calci di rigore è decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos.

croazia brasile

CROAZIA BRASILE CROAZIA BRASILE croazia brasile