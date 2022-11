SORRY, SARRI - DOPO LE BUSTE DI PISCIO A ROTTERDAM, L'ALLENATORE BIANCOCELESTE VIENE COLPITO DA UNA CIABATTA DURANTE LA RISSA CHE È SCOPPIATA NEL FINALE DEL DERBY DELLA CAPITALE - A UN CERTO PUNTO E' COMPARSA NIENTEMENO CHE UNA CIABATTA. SARRI HA CHIESTO DI TOGLIERLA DI MEZZO E A QUEL PUNTO UN MEMBRO DEL SUO STAFF… - VIDEO

Una settimana movimentata per Maurizio Sarri, trasformatosi nelle ultime partite in una sorta di 'bersaglio'. Dopo i lanci di buste di urina durante il match di Europa League perso dalla sua Lazio in casa del Feyenoord (e costato la 'retrocessione' in Conference), il tecnico biancoceleste è stato invece colpito da una ciabatta durante la rissa che si è accesa nel finale del derby vinto all'Olimpico contro la Roma.

CAOS DAVANTI ALLA PANCHINA

La maxi mischia è nata dopo un contatto tra il difensore laziale Radu (che si scaldava a bordo campo) e il portiere giallorosso Rui Patricio. I giocatori in campo e i componenti delle due panchine si sono diretti tutti verso i duellanti e nel caos, di fronte alla panchina laziale, è comparsa una ciabatta poi scalciata da un membro dello staff biancoceleste che ha colpito involontariamente Sarri. L'allenatore toscano è parso visibilmente infastidito, ha chiesto ad ampi gesti di toglierla da lì e proprio chi l'aveva scalciata ha provveduto a lanciarla via, stavolta in direzione della panchina romanista.

