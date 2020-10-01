SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: GIRONE DI FERRO PER IL MILAN CON CELTIC, LILLE E SPARTA PRAGA - IL NAPOLI PESCA LA REAL SOCIEDAD E GLI OLANDESI DELL'AZ ALKMAAR - LA ROMA CON YOUNG BOYS, CLUJ E CSKA SOFIA...-
SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: GIRONE DI FERRO PER IL MILAN CON CELTIC, LILLE E SPARTA PRAGA - IL NAPOLI PESCA LA REAL SOCIEDAD E GLI OLANDESI DELL'AZ ALKMAAR - LA ROMA CON YOUNG BOYS, CLUJ E CSKA SOFIA...-
UNA FINE INGLORIOSA PER IL SOGNO DI CASALEGGIO - MENTRE NASCE ''OPEN ROUSSEAU'', LA PIATTAFORMA RIVALE CREATA DA UN GRUPPO DI HACKER FONDATA SU DEMOCRAZIA E OPEN SOURCE, IL ROUSSEAU ORIGINALE MANDA UNA TRISTE EMAIL AGLI ISCRITTI: ''SIAMO COSTRETTI A RIDURRE I SERVIZI FINO A DICEMBRE, MANCANO LE ENTRATE''. TUTTA COLPA DEI PARLAMENTARI 5 STELLE CHE NON VERSANO IL DOVUTO - TRIZZINO (M5S): ''LA PIATTAFORMA È DIVENTATA STRUMENTO DI COERCIZIONE, CONTROLLO E RICATTO''
INCREDIBILE: LO STATO NON TROVA COMPRATORI PER MONTEPASCHI - VENDERE LA BANCA COSTEREBBE OLTRE 10 MILIARDI ALLE CASSE PUBBLICHE, E IL GOVERNO ITALIANO CHIEDERÀ A BRUXELLES E FRANCOFORTE ALTRO TEMPO PER USCIRE DAL CAPITALE. I CINQUESTELLE ACCAREZZANO ANCORA L' IDEA DI UNA BANCA PUBBLICA. MA PIÙ PASSA IL TEMPO E PIÙ COSTA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
MA CHE C’HO SCRITTO FECONDO? - ECCO SEI MODI PER AUMENTARE IL NUMERO DI SPERMATOZOI E MIGLIORARE LA FERTILITÀ MASCHILE - LA QUANTITÀ NORMALE È COMPRESA TRA 15 E 200 MILIONI PER MILLILITRO: UN NUMERO INFERIORE A QUESTO POTREBBE CAUSARE DIFFICOLTÀ NELLA FECONDAZIONE - ANCHE SCELTE APPARANTEMENTE INSIGNIFICANTI, DAL CIBO ALLO STILE DI VITA, POSSONO AVERE UN IMPATTO…