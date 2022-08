IL SORTEGGIO DEI GIRONI DI CHAMPIONS BY SCONCERTI: "DANDO UN VOTO ALLA SORTE DELLE ITALIANE, DAREI 8 AL MILAN, 7 AL NAPOLI, 6.5 ALL'INTER, 6 ALLA JUVE" - "I BIANCONERI HANNO UN AVVERSARIO AVVENTUROSO, MA MOLTO PIÙ FORTE E COMPLETO. IL GIRONE DELL'INTER È ANCHE PEGGIORE, MA È CRESCIUTA MOLTO" - "IL MILAN AVRÀ UN CHELSEA MOLTO CAMBIATO, SQUADRA TECNICA, MA FORSE NON SUPERIORE AL MIGLIOR MILAN" - " AL NAPOLI È TOCCATO L'AJAX. NEL COMPLESSO È ANDATA BENE…"

SORTEGGI GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2022

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

I sorteggi più complessi sono toccati a Juve e Inter, alla Juve forse più che all'Inter. Ci sono molte curiosità importanti, come per esempio il ritorno di Di Maria a Lisbona e Parigi, due delle città in cui ha giocato di più. E quello di Lewandowski nel suo vecchio regno bavarese. Si può ricordare che la Juve è imbattuta dopo otto incontri con il Paris Saint Germain, ma erano altri tempi, altro Paris.

In generale mi sembra un sorteggio quasi buono, con delle complicazioni che sono sempre inevitabili. Per capire meglio le difficoltà e i vantaggi bisogna sempre ricordare che il vero riferimento nel giudizio non va basato sulla squadra migliore, ma sulla terza di ogni gruppo. Con la più forte puoi perdere, ma se batti la terza (e la quarta), passi comunque agli ottavi di finale. La Juve ha un avversario avventuroso, incrinato dalle recenti, durissime lotte fra Mbappé e la coppia Messi-Neymar, ma molto più forte e completo.

sorteggi gironi champions league 2022 8

La scomodità reale arriva dalla presenza del Benfica, squadra esperta, tradizionalmente tecnica, pratica ed elegante, non imbattibile, ma non facile da eliminare. Nemmeno la quarta squadra è semplice. Le squadre israeliane ormai sono organizzate, molto dure fisicamente, con tecnica elementare ma molta velocità. Il girone dell'Inter è anche peggiore, Bayern e Barcellona, ma l'Inter è cresciuta molto, è al meglio di sé, mentre il Barcellona è spettacolare e calante. E il Bayern ha perso Lewandowski.

sorteggi gironi champions league 2022 6

Decisivi saranno i gol che ciascuna delle tre segnerà al Plzen, comunque squadra dura, atletica. Nettamente migliore il sorteggio del Milan. Avrà un Chelsea molto cambiato, squadra tecnica, ma forse non superiore al miglior Milan. Sarà comunque l'unico avversario. Gli altri sono i ragazzi rapidi del Salisburgo e i croati della Dinamo Zagabria, con in campo però i croati di riserva. I migliori giocano tutti all'estero.

sorteggi gironi champions league 2022 3

Infine il Napoli. Partiva dalla terza fascia, due grandi avversari erano inevitabili. Tra quelli forti gli è toccato l'Ajax, il meno robusto. Nel complesso le è andata bene. Dando un voto alla sorte delle italiane, darei 8 al Milan, 7 al Napoli, 6.5 all'Inter, 6 alla Juve.

