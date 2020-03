SORTEGGIO NATIONS LEAGUE: GLI AZZURRI PESCANO L’OLANDA DI ‘RAMBO’ KOEMAN (CHE EVOCA BRUTTI RICORDI AI DORIANI), POLONIA E BOSNIA- IL CT MANCINI NON SI SCOMPONE: “BUON GRUPPO, CI E’ ANDATA BENE. PROVIAMO A VINCERE. PERCHE’ NO?” – VIALLI SCHERZA CON GLI SPAGNOLI CHE CHIEDONO DEL CORONAVIRUS: “MI LAVO SPESSO LE MANI” - LA FRANCIA CON CR7 E CROAZIA. C'È SPAGNA-GERMANIA...

Da La Gazzetta dello Sport

«Vecchi amici», sorride Zibi Boniek a fine sorteggio. Vecchi amici di Nations League: la Polonia rivale nell' ultimo torneo, la Bosnia che era nel gruppo per l' Euro 2020, e l' Olanda terzo avversario della gestione Mancini (in amichevole). Il c.t. azzurro non si scompone, d' altra parte la Nations si gioca a settembre, dopo l' Europeo, e chissà quali saranno le gerarchie dopo l' estate.

Ma non può non ammettere: «Buon gruppo». Ci mancherebbe. Sei partite tra settembre e novembre, addio amichevoli.

Arrivando primi, la prospettiva di organizzare la «final 4» per la quale eravamo candidati anche nel 2019: «Proviamo a vincere, perché no?».

Olanda, Polonia e Bosnia. A prima vista dovrebbe essere un duello tra noi e gli olandesi. Il c.t. oranje è Ronald Koeman. Ieri, accanto a Mancini e al capodelegazione Vialli, la memoria non poteva non tornare alla finale di Champions '92, Barcellona-Sampdoria, risolta all' ultimo da una punizione del centrale olandese, lasciando a Roby e Luca lacrime amare.

L' Olanda è arrivata seconda all' ultima Nations, sconfitta in finale dal Portogallo. La coppia difensiva De Ligt-Van Dijk è tra le più forti del mondo. E poi Dzeko, Pjanic, Zielinski, Szczesny. «Ma prima pensiamo all' Europeo», fa Mancini. «Poi ci sarà tempo per la Nations. Vogliamo vincerla, magari potremo lanciare qualche giovane».

E recuperarne altri quali Zaniolo, atteso protagonista all' Euro prima del brutto infortunio.

A proposito di ricordi. L' Euro 2020, virus permettendo, comincia a Roma. Trent' anni fa all' Olimpico furono notti magiche per Vialli e l' Italia di Vicini: «Sarebbe bello recuperare quell' atmosfera speciale. Una magia. C' erano vibrazioni che trasmettevamo al pubblico».

Vialli risponde, scherzando, agli spagnoli che chiedono del coronavirus: «Mi lavo spesso le mani». Mancini parla di Bosnia e Polonia, «molto tecniche, con tanti italiani», ma in realtà ha in testa Turchia, Svizzera e Galles, le tre avversarie all' Europeo. Il discorso scivola inevitabilmente sull' attualità.

La lettera di Zhang a Dal Pino: «Non entro in queste situazioni, non mi riguardano, mi dispiace che accadano queste cose ma penso che possano rientrare velocemente».

Ieri sono arrivati anche i complimenti dall' Inghilterra. Firmato Guardiola, tecnico del City: «Tutto è iniziato oltre 10 anni fa, la cosa più importante è stata la Premier vinta da Mancini: ha cambiato la mentalità del club. Vincere il 1° trofeo è sempre la cosa più difficile e Mancini, con staff e i giocatori, l' ha fatto». Bel riconoscimento.

Il sorteggio della Serie A è stato equilibrato. Nel gruppo A2, Inghilterra e Belgio dovrebbero giocarsi la finale davanti a Danimarca e Islanda. Gruppo A3 più duro: Francia-Portogallo sfida choc, Croazia e Svezia da non sottovalutare. Nell' A4 infine Spagna-Germania merita i riflettori, con Svizzera e Ucraina outsider. Per tutti un obiettivo: evitare la retrocessione in B.

