SORTEGGIONE CHAMPIONS: ITALIANE, CHE JELLA! CITY O REAL SULLA STRADA DELLA JUVE, ATALANTA COL PSG (PERCASSI: "CE LA GIOCHIAMO"). FORCHE CAUDINE PER IL NAPOLI. LA VINCENTE DI CHELSEA-BAYERN MONACO SARÀ L'AVVERSARIA DELLA VINCENTE FRA BARCELLONA E GLI AZZURRI...

Da corrieredellosport.it

Partita 1: Real /City - Lione/Juve

Partita 2: Lipsia - Atl. Madrid

Partita 3: Napoli/Barça - Chelsea/Bayern

Partita 4: Atalanta – Psg

champions

Prima che si torni a fare sul serio ci vorrà un altro mesetto ma da oggi si respira di nuovo aria di Champions ed Europa League. E' terminato il sorteggio di Champions a Nyon e sono stati disegnati i tabelloni per le Final Eight. Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Psg hanno fatto in tempo a centrare la qualificazione per i quarti prima che scattasse il lockdown, restano da giocare i ritorni di Bayern-Chelsea, Barcellona-Napoli, Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid che si giocheranno a porte chiuse nelle sedi previste.

gattuso sarri

La vincente di Chelsea-Bayern Monaco sarà l'avversaria della vincente fra Barcellona e Napoli nei quarti di finale di Champions. La vincente di Real Madrid-Manchester City, invece, sarà l'avversario della vincente dell'ottavo tra Juventus e Olympique Lione. L'Atalanta affronterà il Psg ai quarti di finale.

gasperini