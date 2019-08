30 ago 2019 13:54

SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - POTEVA ANDARE MEGLIO PER LAZIO E ROMA - I BIANCOCELESTI PESCANO GLI SCOZZESI DEL CELTIC, IL RENNES E IL CLUJ - LA ROMA TROVA I TEDESCONI DEL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (SQUADRA PER CUI SIMPATIZZA BUFFON), I TURCHI DEL BASAKSEHIR (EX CLUB DI CENGIZ UNDER) E GLI AUSTRIACI DEL WOLFSBERGER...