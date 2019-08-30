Da sport.sky.it
A Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Lazio nel gruppo E col Celtic, Rennes e Cluj; la Roma nel J col Borussia Moenchengladbach, Basaksehir e Wolfsberger.
SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - POTEVA ANDARE MEGLIO PER LAZIO E ROMA - I BIANCOCELESTI PESCANO GLI SCOZZESI DEL CELTIC, IL RENNES E IL CLUJ - LA ROMA TROVA I TEDESCONI DEL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (SQUADRA PER CUI SIMPATIZZA BUFFON), I TURCHI DEL BASAKSEHIR (EX CLUB DI CENGIZ UNDER) E GLI AUSTRIACI DEL WOLFSBERGER...-
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A Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Lazio nel gruppo E col Celtic, Rennes e Cluj; la Roma nel J col Borussia Moenchengladbach, Basaksehir e Wolfsberger.
LA CUPOLA DEI COUPONISTI - MIGLIAIA DI ITALIANI RISPARMIANO O GUADAGNANO CON GIOCHI A PREMI E BUONI SCONTO: MA È COME UN LAVORO, SERVE PAZIENZA E FURBIZIA. ECCO LE PAGINE FACEBOOK DA SEGUIRE E I TRUCCHI PER VIVERE ''IN OFFERTA PERENNE''
"MISTER, TUTTA LA FORZA DEL MONDO!" DA MESSI A CR7 FINO A NADAL, TUTTI GLI SPORTIVI SI STRINGONO ATTORNO A LUIS ENRIQUE PER LA MORTE DELLA FIGLIA XANA, SCOMPARSA A 9 ANNI PER UN TUMORE ALLE OSSA - TOTTI: “RIPOSA IN PACE PICCOLA STELLA” - BOBO VIERI INVITA A PREGARE PER LA PICCOLA XANA - IL PREMIER SPAGNOLO SANCHEZ: “NON HO PAROLE”
FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
L’INTERRUTTORE DEL TUMORE – UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO UN NUOVO MODO PER FERMARE I TUMORI AL SENO E ALL’OVAIO CAUSATI DALLA MUTAZIONE EREDITARIA DEL “GENE JOLIE”: TUTTO RUOTA INTORNO A UNA MINUSCOLA MOLECOLA CHE RIUSCIREBBE A DISATTIVARE LE PROTEINE E…