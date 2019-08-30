SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - POTEVA ANDARE MEGLIO PER LAZIO E ROMA - I BIANCOCELESTI PESCANO GLI SCOZZESI DEL CELTIC, IL RENNES E IL CLUJ - LA ROMA TROVA I TEDESCONI DEL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (SQUADRA PER CUI SIMPATIZZA BUFFON), I TURCHI DEL BASAKSEHIR (EX CLUB DI CENGIZ UNDER) E GLI AUSTRIACI DEL WOLFSBERGER...

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Da sport.sky.it

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

A Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Lazio nel gruppo E col Celtic, Rennes e Cluj; la Roma nel J col Borussia Moenchengladbach, Basaksehir e Wolfsberger. 

 

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