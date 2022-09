SOTTO A CHI TUCHEL – IL TECNICO DEL CHELSEA E’ STATO ESONERATO DOPO LA SCONFITTA IN CHAMPIONS CONTRO LA DINAMO ZAGABRIA – APPENA DUE ANNI FA I "BLUES" CON L’ALLENATORE TEDESCO AVEVANO VINTO LA CHAMPIONS CONTRO IL CITY DI GUARDIOLA – IN INGHILTERRA DA QUEST’ESTATE SI RINCORREVANO LE VOCI DI UN TUCHEL FUORI DI TESTA DOPO IL DIVORZIO E LA LIAISON CON LA SUA NUOVA FIAMMA BRASILIANA CON LA QUALE AVEVA "SVACCANZATO" IN SARDEGNA…

La notizia non era nell'aria, tutt'altro. Perché dopo la vittoria della Champions League, della Supercoppa e del Mondiale per Club, era impossibile ipotizzarlo. Invece il Chelsea, dopo la sconfitta all'esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria, ha deciso di esonerare Thomas Tuchel e i suoi collaboratori. Nel comunicato ufficiale, i Blues specificano che "la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare allenatore". Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina di un nuovo tecnico "che avverrà rapidamente", si legge nella nota del club inglese.

Thomas Tuchel sta scrivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L'allenatore del Chelsea è stato infatti avvistato nei suoi giorni di vacanza in compagnia di Natalie Max, una brasiliana di 35 anni. Il fatto è avvenuto a distanza di pochi giorni dal divorzio con la sua ex mogli. Il tecnico tedesco ha trascorso piacevoli giornate in barca nelle acque della Sardegna con la sua nuova fiamma, come raccontato dal quotidiano inglese 'The Sun'.

Le immagini pubblicate dal Sun mostrano un inedito Thomas Tuchel. L'ex giocatore e Natalie Max sono sembrati innamorati e molto legati. "Si sono tenuti per mano in tutte le occasioni e sembravano molto felici", ha detto a 'The Sun' un turista che ha avvistato la nuova coppia. “Sembravano molto innamorati. A un certo punto, Natalie gli ha fatto scorrere la mano sulla nuca e si è chinata per baciarlo. Sono andati a nuotare, si sono rilassati sulla spiaggia, hanno pranzato in un ristorante dell'albergo e hanno preso un battello per l'isola di Caprera".

La coppia si è goduta il tramonto a bordo della barca e poi si è ritirata in una villa privata della zona. Natalie Max, madre di due bambini, risiede attualmente a Londra. È considerata "una vera e propria fonte di ispirazione", secondo il portale digitale "Yummy Mummy UK". A 35 anni ha un'attività tutta sua nel Regno Unito. Inoltre, la brasiliana mantiene un profilo molto discreto con i profili social privati. Tuchel si è separato dalla giornalista Sissi dopo tredici anni di relazione. "Hanno cercato di evitare la separazione, ma non è stato possibile", affermano al 'The Sun'.

