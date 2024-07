SOUTHGATE GO HOME! IL CT DELL’INGHILTERRA SI DIMETTE: HA RAGGIUNTO SEMIFINALE E QUARTI IN DUE MONDIALI E DUE FINALI IN ALTRETTANTI EUROPEI MA NON HA VINTO NULLA. RE CARLO LO AVEVA INVITATO A NON MOLLARE E AD ANDARE A TESTA ALTA MA GIORNALI E COMMENTATORI INGLESI NON GLI HANNO MAI PERDONATO LE CONVOCAZIONI, IL NON GIOCO DURANTE GLI EUROPEI E L’ATTEGGIAMENTO DELLA NAZIONALE DEI 3 LEONI NELLA FINALE CON LA SPAGNA – AL POSTO DI SOUTHGATE, POTTER O HOWE

Gareth Southgate lascia la panchina dell'Inghilterra. A rendere nota al decisione è stato il profilo ufficiale della federazione inglese con un comunicato. "Dopo 102 partite e quasi otto anni alla guida, Gareth Southgate ha annunciato che lascerà il suo ruolo di allenatore dei Tre Leoni",

PER GLI INGLESI C'È UN SOLO COLPEVOLE: SOUTHGATE

Ha raggiunto semifinale e quarti in due Mondiali e due finali in altrettanti Europei. Dopo quelli di Sir Alf Ramsey sono i risultati migliori raggiunti da una guida tecnica dell'Inghilterra, che ha in bacheca solo la Coppa del mondo casalinga di 58 anni fa. Gareth Southgate è però sulla graticola mediatica per il modo in cui la sua Nazionale è arrivata a giocarsi il titolo e l'atteggiamento nell'atto conclusivo con la Spagna. Per chi, insieme alla Francia, aveva a disposizione la rosa migliore di Euro 2024 non è un mancanza da poco.

Ed è proprio questo che sottolineano opinionisti autorevoli come Gary Lineker e molti giornalisti di quelle parti. All'interno della F.A. nessuno pensa all'esonero, anche perché il contratto dell'attuale ct scade a dicembre. Semplicemente non sarà rinnovato. I nomi più caldi sono quelli di Potter, ex allenatore di Brighton e Chelsea e Howe, attuale guida tecnica del Newcastle.

Qualcuno assegna percentuali anche a Tuchel (nel solco dei ct non inglesi come Eriksson e Capello) e a Lee Carsley, attuale selezionatore dell'Under 21 inglese. Di certo, da dicembre, inizierà una nuova era per il calcio made in England.

