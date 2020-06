22 giu 2020 18:47

SPADAFORA SI PUO’ ACCONTENTARE: SULLA RAI SARA' POSSIBILE VEDERE TUTTI I GOL IN CHIARO DUE ORE DOPO LE PARTITE. IL PROGRAMMA PER IL BLOCCO DELLE 21,30 SARA’ AFFIDATO A PAOLA FERRARI, PER QUELLO DELLE 23,30 A MARCO LOLLOBRIGIDA - LA VISIONE DELLE INTERE PARTITE (NON TUTTE) IN CHIARO NON SEMBRA FATTIBILE. IL PROBLEMA RUOTA INTORNO ALLA LEGGE MELANDRI…