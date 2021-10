14 ott 2021 18:08

IN SPAGNA I GIOVANI LI VALORIZZANO E LI BLINDANO. E IN ITALIA? – IL BARCELLONA HA ANNUNCIATO IL RINNOVO DI PEDRI FINO AL 2026 CON MAXI CLAUSOLA RESCISSORIA DA UN MILIARDO DI EURO – IL CENTROCAMPISTA, CHE AVEVA IL CONTRATTO IN SCADENZA IL PROSSIMO GIUGNO, ERA FINITO NEL MIRINO DI MOLTISSIME “BIG” EUROPEE, MA NONOSTANTE I PROBLEMI FINANZIARI DEI “BLAUGRANA”, IL CLUB HA DECISO DI NON LASCIARSI SCAPPARE IL TALENTO CLASSE 2002… - VIDEO