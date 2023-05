LA SPAGNA SI ACCORGE DEL RAZZISMO SOLO PERCHÉ È STATO TOCCATO IL REAL MADRID - LE "TOPPE" DELLA LIGA SPAGNOLA PER RIMEDIARE AGLI INSULTI RAZZISTI CONTRO VINICIUS JUNIOR RISCHIANO DI ESSERE PEGGIO DEL "BUCO": IL DIFENSORE DEL VALENCIA, MOUCTAR DIAKHABY, HA RIFIUTATO DI SCHIERARSI DIETRO ALLO STRISCIONE "RAZZISTI, FUORI DAL CALCIO!" PERCHÉ, QUANDO LUI FU OGGETTO DI INSULTI SIMILI, NESSUNO PRESE POSIZIONE...

mouctar diakhaby si rifiuta di posare dietro lo striscione contro il razzismo della liga

1. MAIORCA-VALENCIA, DIAKHABY SI RIFIUTA DI PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA A SOSTEGNO DI VINICIUS!

Estratto da www.calciomercato.com

Mouctar Diakhaby, difensore del Valencia, ha rifiutato di schierarsi insieme agli altri 21 giocatori in campo dietro allo striscione con su scritto "Razzisti, fuori dal calcio!" in sostegno al brasiliano del Real Madrid Vinicius Junior, oggetto di ululati nelle scorse settimane. […]

LUI SI' E IO NO

diakhaby offeso da un insulto razzista

Il francese naturalizzato guineano, infatti, è stato protagonista suo malgrado di un episodio simile nel 2021, ma visto che nessuno, allora, prese alcun tipo di provvedimento[…]

2. VINICIUS, SQUALIFICA TOLTA. XAVI: "DECISIONE CHE NON CAPISCO, ROSSO NON LEGATO AL RAZZISMO"

Estratto dell'articolo di Claudio Cucciatti per www.repubblica.it

vinicius junior. 6

L'ultimo, vergognoso, episodio di razzismo che ha riguardato Vinicius scuote ancora la Spagna. La commissione disciplinare della Federcalcio ha deciso di togliere la squalifica all'attaccante del Real Madrid, espulso durante la partita col Valencia dopo i cori razzisti e altri insulti inqualificabili, tra cui "scimmia". Grazia che non avrà ripercussioni sulla partita di stasera contro il Rayo Vallecano (e forse anche su quella di sabato contro il Siviglia, sempre di campionato): Ancelotti non ha convocato il brasiliano perché - come riportano alcuni media spagnoli - non avrebbe ancora superato emotivamente lo shock vissuto domenica. […]

xavi 1

[…]

Xavi contro la squalifica tolta a Vinicus

La grazia concessa a Vinicius non è piaciuta a tutti, a partire dall'allenatore del Barcellona fresco campione di Spagna, Xavi, […] Vinicius, che nei minuti precedenti se l'era presa con i tifosi che gli urlavano "scimmia", indicandoli e protestando contro di loro, è stato espulso al 97' dopo che il direttore di gara ha rivisto al monitor un'entrataccia del brasiliano su un avversario, punita col rosso diretto.

xavi 2

"Ho già detto la mia sul razzismo - la posizione di Xavi - ma sono sorpreso che abbiano tolto il rosso a Vinicius. C'è stata un'aggressione e questo è indiscutibile. L'espulsione non aveva a che fare col razzismo". La Federcalcio spagnola ha spiegato che l'addetto al Var non aveva mostrato all'arbitro tutte le immagini, ritenendo dunque che "la valutazione del direttore di gara sia stata determinata dall'omissione dell'intera sequenza dei fatti, che ha viziato la decisione. Infatti, il fatto che una parte determinante dei fatti sia stata omessa ha portato l'arbitro ad adottare una decisione inadeguata, e ciò perché gli era impossibile valutare quanto accaduto".

[…]

