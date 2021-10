SPALLETTI, DA ALLENATORE A REGISTA: "ANCHE IO FARÒ UNA SERIE SU TOTTI, HO GIA’ IL TITOLO…" - IL TECNICO DEL NAPOLI PRIMA DELLA PARTITA CON LA ROMA TORNA SUL RAPPORTO CON L'EX CAPITANO GIALLOROSSO: “L’HO AMATO…” - IL DISCORSO DI SPALLETTONE AI TIFOSI PRIMA DELLA PARTENZA PER ROMA: VIDEO – MOURINHO A MUSO DURO DOPO LA BATOSTA IN NORVEGIA: “LA PROPRIETÀ HA SPESO TANTI SOLDI E QUI C’È GENTE CHE RIDE CON LE TASCHE PIENE DI SOLDI” (MA CON CHI CE L’HA?)

Da tecnico a regista, Spalletti adesso vuole girare una nuova serie su Totti. A lanciare l'idea, ironicamente, lo stesso tecnico di Certaldo che alla viglia della sfida tra Roma e Napoli è tornato in conferenza stampa anche sull'addio al calcio dell'ex capitano della Roma e sulla fiction dedicata al numero 10 del club giallorosso, "Speravo de morì prima", dove il ruolo del mister è stato interpretato da Gianmarco Tognazzi.

Spalletti ha dichiarato: "Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l'ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest'era calcistica". Poi sulla serie tv: "Non voglio spoilerare la serie che farò io su Totti: il titolo è 'Speriamo de morì tutti dopo".

Il 6-1 dell’altra sera ancora non l’ha mandato giù, Josè Mourinho. “C’è tanta gente che ride per quello che è successo. La proprietà ha speso tanti soldi e qui c’è gente che ride. E qualcuno ride con le tasche piene di soldi”, dice il tecnico portoghese. “Un risultato così succede una volta nella vita ma l’unico responsabile della sconfitta sono io. Né la società, né Tiago Pinto. Io infelice? Falso. Così come è falso che io non sia contento della rosa, è una cosa che non ho mai detto. Mourinho vuole più calciatori? Sì, come tutti ma non sono uno str... e ho rispetto per i Friedkin e per Tiago Pinto. Accetto la situazione e la capisco”.

CAPOLISTA — Commenta per primo Il discorso scivola su Roma-Napoli di domani. “Stanno bene tutti e domani scenderà in campo la formazione che ha affrontato la Juventus. Contro il Napoli non può essere la gara della svolta, ma sappiamo di affrontare una squadra che ha vinto tutte e otto le gare di campionato. Col Napoli non penso a nessun risultato negativo, a me piace giocare queste grandi sfide, affronteremo il Napoli faccia a faccia e faremo di tutto per vincere. Sfidiamo un grande allenatore forte, una compagine preparata, ma non sarà facile per noi, ma penso anche per loro. Sorriderò con Spallettone prima della gara. Gli esterni del Napoli? Insigne e Politano sono bravi, ma anche i nostri Zaniolo e Mkitharyan non sono da meno e sono certo che anche Spalletti lo sa molto bene”.

