SPALLETTI HA TROVATO IL BOMBER? DONNARUMMA PARA UN RIGORE A RONDON DOPO POCHI MINUTI, MA A DECIDERE IL MATCH CONTRO IL VENEZUELA È UNA DOPPIETTA DELLO SCATENATO RETEGUI -BONAVENTURA DA INCUBO: DA UN SUO ERRORE NASCE IL MOMENTANEO PARI DEI SUDAMERICANI - SPALLETTI DURO: "A VOLTE SIAMO SUPERFICIALI. SE SI COMMETTONO ERRORI COME SUL RIGORE E SUL LORO GOL E' INUTILE PARLARE DI SISTEMI..."

È Retegui la notizia migliore per l'Italia di Spalletti, che batte 2-1 il Venezuela nella prima delle due amichevoli statunitensi di questa finestra di marzo.

Il raddoppio del genoano all'80' su assist di Jorginho chiude una partita vissuta fin lì attorno ai due gol in quattro minuti di fine primo tempo: al 40' il vantaggio tricolore sempre con Retegui e al 43' il pari di Machis, entrambi a punire errori delle difese avversarie.

L'oriundo argentino tocca così quota 4 reti in 5 presenze in azzurro, dando una risposta chiara alla ricerca del centravanti per Euro 2024, uno dei temi della partita insieme agli esperimenti di nuovo modulo per Spalletti, il 3-4-2-1. La Nazionale torna in campo domenica alle 21 in New Jersey contro l'Ecuador.

