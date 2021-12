SPALLETTI NE FA FUORI UN ALTRO? - DOPO I CASI TOTTI E ICARDI, C’È ARIA DI SCAZZO ANCHE TRA LUCIANO E MERTENS, CHE NON HA GRADITO LA SOSTITUZIONE CON PETAGNA ALL’INTERVALLO DI NAPOLI-SPEZIA (E GUARDA CASO AVEVA LA FASCIA DI CAPITANO AL BRACCIO...) - SECONDO IL “CORRIERE DELLO SPORT” DRIES HA CHIESTO SPIEGAZIONI ALL’ALLENATORE E POI È RIMASTO IN DISPARTE DURANTE IL BRINDISI DI NATALE CON LA SQUADRA, RIFIUTANDO L’INVITO DI DE LAURENTIIS A STAPPARE LA BOTTIGLIA...

Da www.ilnapolista.it

dries mertens in napoli spezia 1

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Dries Mertens non ha gradito la sostituzione da parte di Luciano Spalletti nell’intervallo di Napoli-Spezia. L’attaccante belga lo ha detto al tecnico già mercoledì sera e al brindisi con il presidente è rimasto in disparte.

dries mertens in napoli spezia 2

“Il presidente prova a rincuorare tutti e invita Mertens, capitano di giornata e simbolo del gruppo, ad aprire la bottiglia ma lui nicchia. Resta seduto. È incavolato per la sostituzione con Petagna decisa da Spalletti alla fine del primo tempo, tanto da discuterne civilmente con l’allenatore proprio nel corso dell’intervallo, e per tirarlo su ci vogliono Ghoulam e i compagni”.

dries mertens con luciano spalletti 1

“Anche Mertens, per la verità, si è fatto sentire nell’intervallo della partita di mercoledì: ha scoperto di essere sostituito e ha chiesto a Spalletti il perché e per come in presa diretta: senza drammi, per carità, ma è ovvio che dopo l’esclusione con il Milan e la battura ironica firmata dallo stesso Dries dopo Milano – «È un allenatore molto bravo anche se a volte fa scelte strane» – non è assurdo parlare di una situazione quantomeno spinosa. Se non di un piccolo caso”.

dries mertens con luciano spalletti 2