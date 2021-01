SPALLETTI TER, SARRI O MAX ALLEGRI? DOPO LA DISFATTA CON LO SPEZIA E L’ERRORE SUI CAMBI CHE SAREBBE COSTATO LO 0-3 A TAVOLINO, FONSECA RISCHIA LA PANCHINA – L’IPOTESI DI UN ESONERO IMMEDIATO PARE ESSERE STATA SCARTATA PERCHE’ SI RIGIOCA TRA 4 GIORNI MA L’AVVENTURA DEL TECNICO PORTOGHESE, GIA’ IN CONFUSIONE PER LA FORMAZIONE SBAGLIATA, SEMBRA GIA’ AI TITOLI DI CODA. SI PARLA DEL RITORNO DI “BIG SPALLA”, DI SARRI MA C’E’ CHI PUNTEREBBE TUTTO SU MAX ALLEGRI…

Anche facendo finta di niente, anche guardando semplicemente l’aspetto tecnico, viene da chiedersi cosa sia successo alla Roma. Dieci giorni fa, solo dieci giorni fa, ne veniva celebrata la capacità di rimontare l’Inter, di giocare alla pari contro la favorita dello scudetto, dopo un periodo di risultati positivi.

Invece lo Spezia, in Coppa Italia, si insinua un’altra volta nel libro nero della storia del club, eliminandolo ancora all’Olimpico a distanza di cinque anni. Già così, la situazione sarebbe avvilente e preoccupante. Poi scopri che il gol dell’ex ingrato (Verde) e la doppietta del talento ritrovato (Saponara) nemmeno valgono. La qualificazione sarebbe comunque stata decisa dal giudice sportivo.

Il finale, mentre Fonseca abbandona la Coppa Italia lasciando strada allo Spezia, è surreale, farsesco. In tribuna i Friedkin, di per sé frastornati da una sconfitta che non potevano immaginare, chiedono lumi sul regolamento: i collaboratori spiegano ai proprietari davanti a Tiago Pinto, inebetito, che la Roma ha perso non solo la partita, ma anche la faccia.

Sarà 0-3 a tavolino per l’errore delle sostituzioni, che fa il paio con lo sbaglio grottesco nella compilazione delle liste di Verona. E pensare che Lorenzo Pellegrini, capitano della serata, aveva domandato in diretta a Fonseca se fosse il caso di effettuare il cambio, dal momento che la sesta sostituzione non era ammessa in quel contesto.

Fonseca sul banco degli imputati

Ora scatterà la caccia al responsabile, che potrebbe pagare la seconda figuraccia in pochi mesi. E sul banco degli imputati finisce per forza Paulo Fonseca, oltre al team manager Gianluca Gombar. Già in confusione per una formazione sbagliata, per la doppia espulsione che ha compromesso la rincorsa, l’allenatore è sprofondato in un momento di enorme difficoltà gestionale a causa del caos-cambi.

La Roma è in imbarazzo perché non si aspettava di doversi porre il problema della continuità tecnica da subito. Ma questa serata rischia di lasciare il segno. L’ipotesi esonero circolava già in nottata, dopo la mezzanotte, con Spalletti candidato al terzo mandato.

