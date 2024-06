8 giu 2024 10:10

SPALLETTI, VAI A LOURDES! IL CT IN ANSIA PER L’INTERISTA NICOLO’ BARELLA (IL MIGLIOR GIOCATORE CHE ABBIAMO)CHE HA PROBLEMI AL RETTO FEMORALE DESTRO – ANCHE IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA PREOCCUPATO - SE ARRIVERÀ L'OK DEGLI ESAMI BARELLA RIPRENDERÀ AD ALLENARSI, MA L’ESORDIO CON L'ALBANIA E’ IN DUBBIO. IL CT PENSA PER SOSTITUIRLO A CRISTANTE, FRATTESI O FAGIOLI...