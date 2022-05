SPERAVO DE FRENA’ PRIMA – IRONIE E PERCULATE SUI SOCIAL NEI CONFRONTI DEL TIFOSO GIALLO-ROTTO CHE PER INSULTARE GLI ULTRA’ DEL LEICESTER E’ FINITO ADDOSSO A UNA MACCHINA – IL ROMANISTA: “LO SCHIANTO, COME LA GIOIA, FA PARECCHIO RUMORE. DOVETE AVERE PAZIENZA ED UN PIZZICO DI INDULGENZA. NON SIAMO MALVAGI E NEMMENO VILLANI: E’ CHE TALVOLTA… - VIDEO

Questo video è qualcosa di magnifico pic.twitter.com/OaXPgckSNx — Tiero Porri (@ilragazzotopo) May 6, 2022

RC per il Romanista

TIFOSO MOTORINO ROMA LEICESTER

Dovete avere pazienza ed un pizzico di indulgenza. Non siamo malvagi e nemmeno villani, si dice che tra noi ci siano fior di galantuomini. E’ che talvolta la tensione può giocare brutti scherzi. Settimane, stagioni, decenni ad aspettare certe serate, e poi quando arrivano non sei mai pronto abbastanza.

Perché è sempre il giorno di salire sull’aereo che ti accorgi di esserti perso il passaporto… Per inseguire i sogni poi un motorino va benissimo, pure elettrico pure a noleggio… Non giudicateci male se ci accendiamo facilmente, se sotto le ceneri il nostro fuoco è ancora vivo.

Bimbi vivaci, pure coi capelli bianchi…

Ok le parolacce no, ma a chi non capita in casa propria di alzare un po' il tono di voce? Quando si aspetta si diventa nervosi, quando si ama spesso si fraintende, e basta un dettaglio a far scoccare una scintilla. Certi ospiti poi te li raccomando, la buona creanza non sanno proprio dov’è di casa. Ma poi bastava rivederci a mezzanotte sai, e da quel pugno nascevano chissà quante carezze… Siate comprensivi, passate sopra a qualche nostra mancanza. Meschino è solo chi ride dei nostri schianti. Che di rumore ne hanno sempre fatto, e figurati quante altre volte sarà. Il cuore non si sbaglia, e il vento non si ferma. Lui si che l’ha capito, ma quali spettatori. Da Roma al Polo Nord siam sempre stati giocatori!

