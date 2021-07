SPEZIA SPEZZATO DAI NO VAX – IL MEDICO SOCIALE SALINI: "AVERE 2 GIOCATORI NO-VAX NELLO SPEZIA HA PORTATO A UN FOCOLAIO. ABBIAMO FATTO SVOLGERE A TUTTI LA PRIMA DOSE DEL VACCINO. DUE CALCIATORI NON HANNO VOLUTO EFFETTUARE IL VACCINO E UNO DEI DUE NO-VAX È RISULTATO POSITIVO. NON CONVOCARE I CONTRARI AL VACCINO? QUESTO SPETTA AI CLUB..."

Da corrieredellosport.it

spezia

Vincenzo Salini, medico sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica FIGC, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Il dottore ha spiegato quali problemi ci sono stati nel corso delle vaccinazioni del club ligure e quali possono essere i rischi di avere, come nella fattispecie, dei giocatori no-vax: "Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino.

Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene. Tutti i club stanno procedendo alle vaccinazioni. Non convocare i no-vax? Questo spetta ai club, comunque è una percentuale bassa.

spezia

Penso che questo aspetto spinga ancora di più i calciatori a vaccinarsi. Calciatori vaccinati sono risultati positivi perché non abbiamo una copertura completa tra prima e seconda dose. Un calciatore dei due no-vax è risultato positivo e gli altri vaccinati avevo avuto da troppo poco la prima dose per la copertura.

Come Commissione Medica Figc abbiamo un protocollo più light perché prevede la vaccinazione. Si sta lavorando per portare gli spettatori negli stadi. Io sono fiducioso perché i numeri dell'ospedalizzazione sono bassi e quelli che vanno incontro al ricovero sono non vaccinati. Io sono sicuro che allo Spezia, dopo la seconda dose, non avremo più problemi e così come con il green pass avremo gli stadi pieni per percentuali importanti. I calciatori dovrebbero vaccinarsi, ma noi possiamo fare solo opera di persuasione".

SPEZIA CALCIO SPEZIA CALCIO