LO SPORT IN MANO AGLI SPLENDIDI QUARANTENNI - PIÙ SONO MATURI E PIÙ COMANDANO: TOM BRADY A 43 ANNI HA VINTO IL SETTIMO SUPER BOWL (RECORD) - IBRAHIMOVIC A 39, DOPO I 501 GOL, STA PER RINNOVARE COL MILAN - NON MOLLANO NEANCHE LEBRON JAMES (CLASSE 1984) E IL 36ENNE LEWIS HAMILTON - DORMIRE 9 ORE A NOTTE, ESSERE VEGETARIANI E ASTEMI: ECCO ALCUNI TRUCCHI PER DURARE PIÙ A LUNGO (IN TERMINI DI CARRIERA)...

Tommaso Lorenzini per "Libero quotidiano"

tom brady

Lo sport è un mondo per vecchi. Domanda o affermazione, a voi la scelta eppure, mentre sono i giovanissimi a trainare la parte mediatica/economica/emozionale grazie all'approccio da nativi digitali e alla presa del potere dei social, i grandi totem sono sempre più indispensabili, spiegando che se si unisce la classe e la testa al metodo di allenarsi, i limiti esistono solo per gli altri.

tom brady gisele bundchen 4

Del resto, provateci voi a convincere a smettere Tom Brady (non ce l'ha fatta la moglie, la top model Gisele Bundchen), che a 43 anni stabilisce il record di sette Super Bowl vinti con la promessa che altri due annetti vuole farseli, per la "gioia" di Pat Mahomes, 25 anni, campione uscente e suo erede designato, quarterback dei Chiefs demoliti 31-9.

tom brady 7

«Dormo 9 ore a notte e tengo la "mente sana"», confessa Tom che, a inizio 2020, dopo 19 anni, ha lasciato i New England Patriots che non credevano più in lui (e non sono arrivati neanche ai playoff), ha accettato il biennale di Tampa Bay da 24 milioni di euro all'anno, ha convinto a rientrare dal ritiro l'amico ed ex tight end dei Patriots, Rob Gronkowski (perché il grande vecchio è uno che sa di quali persone deve circondarsi) facendogli segnare due touchdown nel Super Bowl, e ha portato la franchigia della Florida al secondo trionfo nel football Usa dopo 19 anni dal primo.

TOM BRADY E GISELE BUNDCHEN

Lo scorso aprile, Jane Castor, il sindaco di Tampa, aveva scritto una lettera aperta a Brady, cacciato da un parco pubblico dove si stava allenando in spregio alle restrizioni del Covid: «Tom, è Tampa Bay. Non è Tampa Brady. Vinci un Super Bowl per noi e discuteremo assieme di cambiarne il nome». Ecco, non stupitevi se finiremo con Tompa Bay...

lebron james

Altro fenomeno irriducibile è LeBron James che a 36 anni - è in Nba dal 2003 - e quattro anelli vinti continua a massacrare i ragazzini sui parquet spostando l'asticella sempre un po' più in là. Come nel fresco 114-93 dei suoi Lakers sui Denver Nuggets grazie a due triple infilate nel secondo supplementare, chiudendo con 33 punti e 11 assist e la forza per prendersi in giro (e umiliare i rivali): «Ho 36 anni, il mio cuore non regge più due supplementari. Ora però devo andare perché ho una bottiglia di vino che mi aspetta a casa».

hamilton

Ma il totem che deve sempre restare al centro del villaggio non è esclusiva dello sport Usa, bensì religione pagana praticata a ogni latitudine. Prendete Lewis Hamilton: a 36 anni rinnova con la Mercedes per il 2021 con un'opzione per il 2022, guadagnerà 40 milioni all'anno, vuole superare i 100 Gp vinti (è a 95) e conquistare l'ottavo Mondiale (è a 7, come Schumi), record di ogni tempo. Nota bene; potrà scegliersi lui il compagno di box.

IL 50ENNE MATTHEWS

Sempre in F1, la Renault riparte da Fernando Alonso, classe '81, pilota pazzesco ma fermo da fine 2018, e l'Alfa Romeo non ci pensa neanche a far scendere Kimi Raikkonen, classe '79, ultimo a portare il titolo piloti in Ferrari (2007). Il Motomondiale non è da meno, dato che fa di tutto per non perdere Valentino Rossi, pronto a disputare la stagione numero 26 in sella alla Yamaha Petronas: moto clienti, ma quasi ufficiale.

alonso

La galleria delle "pantere grigie" abbraccia dunque ogni sport. Come dimenticare Dino Zoff, vincitore di un Mondiale a 42 anni (e pensare che in Argentina '78 gli avevano dato del "cieco" per i gol presi da fuori area), e Gigi Buffon, che a 43 primavere si è ritagliato il suo posto nella Juve come riserva e sta per rinnovare di un altro anno (lo stesso farà il 39enne Zlatan Ibrahimovic col Milan, dopo aver raggiunto i 501 gol segnati con squadre di club).

ibrahimovic

O Carl Lewis, oro olimpico nel lungo per la quarta volta a 35 anni (Atlanta 96), età da pensionati per l'atletica. O anche l'inglese Stanley Matthews, primo Pallone d'Oro, che giocò ai massimi livelli con lo Stoke City fino a 50 anni. Era vegetariano ed astemio, l'avreste mai detto di un inglese?

buffon ZOFF Stanley Matthews