LO SPORT OLIMPICO ITALIANO AL FIANCO DEI MEDICI: ''GLI EROI SIETE VOI'' – PELLEGRINI, ZAYTSEV, QUADRAELLA, BRIGNONE, PALTRINIERI, CHAMIZO PROTAGONISTI DI UN VIDEO-TRIBUTO PER CHI COMBATTE IN PRIMA LINEA IN QUESTE DRAMMATICHE GIORNATE IN OSPEDALE, DENTRO LE AMBULANZE... - VIDEO

Antonio Prisco per ilgiornale.it

''Oggi gli eroi non siamo noi: oggi gli eroi siete voi e vi diciamo grazie, con tutto il cuore'' è il video messaggio diffuso dal Coni con tutti i campioni dello sport olimpico italiano uniti al fianco di medici e infermieri in questo momento di pandemia da Coronavirus.

In un momento delicatissimo per il nostro Paese, lo sport olimpico italiano scende in campo unito al fianco del personale medico e paramedico, impegnato in prima linea contro il Covid-19. Dal nuoto alla scherma, dallo sci alla pallavolo, le stelle dello sport azzurro sono protagoniste di un video della durata di un minuto e 13 secondi che inizia con l’hashtag #ItaliaConVoi e che riporta anche l’iban della Protezione civile per le donazioni. Le loro imprese in pedana, in vasca e sulla neve si uniscono ai gesti eroici dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato in rianimazione, tra i pazienti contagiati dal Covid-19, ''in laboratorio, dentro le ambulanze, in prima linea''.

#ItaliaConVoi pellegrini

Direttamente a loro si rivolgono Elisa Di Francisca (scherma), Michela Moioli (snowboard cross), Federica Brignone (sci alpino), Gregorio Paltrinieri (nuoto), Ivan Zaytsev (pallavolo), Federica Pellegrini (nuoto), Dorothea Wierer (biathlon), Frank Chamizo (lotta), Simona Quadarella (nuoto) e Paola Egonu (pallavolo), tutti uniti per ringraziare i veri eroi in queste drammatiche giornate: ''Oggi non siamo noi i tenaci, non siamo noi quelli che sconfiggono la paura, non siamo noi gli instancabili, non siamo noi ad andare oltre il limite, non siamo noi quelli che lottano, non siamo noi a regalare speranza, non siamo noi gli eroi. Oggi gli eroi siete voi. Voi in rianimazione, voi negli ambulatori, voi nelle ambulanze, voi che combattete il coronavirus, voi che dispensate cure e sorrisi, voi che siete la nostra speranza. Con tutto il cuore noi dell’Italia Team vi diciamo: Grazie''. E una scritta emblematica chiude il filmato: ''Lo sport olimpico italiano unito al fianco del personale medico e paramedico italiano''.

#ItaliaConVoi zaytsev #ItaliaConVoi