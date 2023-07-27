SPORT E POCA SALUTE: ABODI NON HA TOCCATO PALLA - DIEGO NEPI, IN QUOTA GIORGETTI-BARELLI, E’ IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO MENTRE COME PRESIDENTE E’ STATO SCELTO MARCOMEZZAROMA, EX DI MARA CARFAGNA E VICINISSIMO ALLA FAMIGLIA MELONI (IN PARTICOLARE ALLA SORELLA DELLA PREMIER ARIANNA) - CHE NE SARÀ DI "SPORT E SALUTE"? COME DAGO-DIXIT IL MINISTRO PER LO SPORT ABODI HA TRASFERITO AL DIPARTIMENTO DELLO SPORT (CIOÈ A SE STESSO) LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI (300 MLN DI EURO) LASCIANDO A "SPORT E SALUTE" SOLTANTO L’EROGAZIONE MATERIALE (UFFICIO CASSA)....
(ANSA) Marco Mezzaroma presidente, Diego Nepi Molineris amministratore delegato: sono queste - apprende l'Ansa - le scelte del ministro Andrea Abodi e del governo per la società in house Sport e Salute.