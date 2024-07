UNO SPORT SPETTACOLARE NON HA PROBLEMI A TROVARE DENARO: L'NBA FIRMA ACCORDI SUI DIRITTI MEDIA PER 76 MILIARDI DI DOLLARI – LA LEGA AMERICANA DI BASKET CONCLUDE INTESE DELLA DURATA DI 11 ANNI PER CIFRE ASTRONOMICHE CON I COLOSSI WALT DISNEY COMPANY, NBC UNIVERSAL E AMAZON - DITELO ALLA LEGA CALCIO SERIE A: SE I CLUB DEL NOSTRO CAMPIONATO FATICANO A FARSI DARE DUE SPICCI DALLE TV, VUOL DIRE CHE "VENDONO" UN PRODOTTO LOFFIO...

(ANSA) La National Basket Association BA ha annunciato accordi globali sui diritti media della durata di 11 anni - dalla stagione 2025-'26 fino alla stagione 2035-'36 - con The Walt Disney Company, NBCUniversal e Amazon per un valore di 76 miliardi di dollari.

Oltre ad aumentare la copertura delle partite per il pubblico televisivo statunitense e globale, nonché per gli spettatori in streaming, i contratti mirano ad aumentare il valore di ogni squadra NBA, oltre agli stipendi delle superstar del basket. I dettagli finanziari non sono stati rivelati ufficialmente, ma ESPN, The Wall Street Journal e la rivista Forbes riportano la cifra complessiva di 76 miliardi di dollari per gli accordi.

Questi ultimi "massimizzeranno la portata e l'accessibilità alle partite dell'NBA per i fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo - ha affermato il commissario della National Basketball Association Adam Silver - Questi partner distribuiranno i nostri contenuti su un'ampia gamma di piattaforme e contribuiranno a trasformare l'esperienza dei fan nel prossimo decennio".

I nuovi accordi manterranno la copertura statunitense su ESPN e ABC, NBC e Peacock di proprietà della Disney, oltre a inviare una serie di partite al servizio di streaming Prime Video di Amazon. La Disney distribuirà inoltre le partite in diversi mercati internazionali, mentre la NBC distribuirà l'NBA in Europa attraverso Sky Sports, nonché in alcune parti dell'Africa e dei Caraibi. Amazon Prime Video fornirà la distribuzione globale in aree selezionate, tra cui Messico, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Irlanda.

