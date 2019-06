SPOSERO' AMBRA ANGIOLINI - SECONDO “NOVELLA” MAX ALLEGRI, DOPO L'ADDIO ALLA JUVE, E' PRONTO A DIRE SI' ALL'ATTRICE - L'EX ALLENATORE BIANCONERO PARE CHE ABBIA CONFIDATO AGLI AMICI L’INTENZIONE DI PORTARE ALL’ALTARE LA SUA COMPAGNA A CUI È LEGATO DA CIRCA DUE ANNI - L'ALLENATORE ABBANDONÒ A DUE GIORNI DAL MATRIMONIO ERIKA (IL SUO PRIMO AMORE) E SI RIFUGIÒ A CASA DI GALEONE CHE OGGI DICE: "CON AMBRA È CONTENTO. LEI SA STARE CON UNO COME LUI…"

Da www.corrieredellosport.it

"Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 anni anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po' gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata", questo era stato l'annuncio di Massimiliano Allegri dopo l'addio alla Juve.

L'ex tecnico bianconero decide così di lasciare da parte il pallone per pensare ad altri affari, quelli di cuore. Ed il progetto ora è un altro: il matrimonio con Ambra Angiolini. Secondo il settimanale Novella, Max avrebbe confidato agli amici l'intenzione di portare la compagna, a cui è legato da due anni, all'altare.

Per entrambi questa potrebbe essere davvero la volta buona. Mentre l'attrice televisiva ha alle spalle il matrimonio con il cantante Francesco Renga, anche per l'ex Juve le cose in passato non sono andate bene. Dopo aver abbandonato a due giorni dal matrimonio Erika (il suo primo amore), due anni dopo arriva il sì con Gloria, madre di Valentina. Poi un nuovo capitolo, quello con Claudia, dalla cui relazione lunga otto anni nasce il secondo figlio Giorgio. Una vita amorosa molto travagliata ma ora Massimiliano sembra aver trovato insieme ad Ambra la serenità tanto attesa.

GALEONE SU AMBRA

Dall’intervista di Andrea Ferrucci per il Fatto Quotidiano

(…) Pure Allegri ha carattere.

E della Juve ci è rimasto male, si è sentito tradito, dispiaciuto in particolare per Andrea Agnelli. Non ha superato l' addio; e sono anni che gli consiglio di andare via. Comunque con Ambra è contento.

Sa stare con uno come lui, quando viene circondato dai fan non si scoccia, resta in disparte e osserva col sorriso.

