20 gen 2023 16:19

SPROFONDO BIANCONERO! È INIZIATO IL NUOVO PROCESSO SULLE PLUSVALENZE: LA PROCURA CHIEDE 9 PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER LA JUVENTUS, 6 MESI DI INIBIZIONE PER AGNELLI, 20 MESI E 10 GIORNI PER PARATICI, 10 MESI PER CHERUBINI - LA PENALIZZAZIONE SAREBBE EFFETTIVA DA SUBITO. ANCHE IN CASO DI CONDANNA, IL CLUB POTREBBE FARE RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA PRESSO IL CONI…