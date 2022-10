SPROFONDO BIANCONERO - IL MILAN BATTE 2-0 LA JUVE, AGGANCIA (MOMENTANEAMENTE) LA TESTA DELLA CLASSIFICA E INGUAIA DI NUOVO ALLEGRI – PROTESTE BIANCONERE PER UN FALLO SU CUADRADO AD OPERA DI THEO HERNANDEZ PRIMA DEL GOL DI TOMORI: BONUCCI INSEGUE ORSATO – IL RADDOPPIO DI DIAZ A INIZIO RIPRESA, LEAO COLPISCE DUE PALI. LA JUVE SPROFONDA A UN POTENZIALE -10 DALLA VETTA

Da gazzetta.it

Il Milan si aggiudica il big match di San Siro, superando 2-0 la Juve con due gol in 12 minuti: Tomori sigla il vantaggio al 46' del primo tempo, su azione d'angolo, raddoppia Diaz al 54'. I bianconeri interrompono la striscia di vittorie inaugurata due gara fa col Bologna, i rossoneri reagiscono al meglio dopo il k.o. col Chelsea. Il Milan aggancia in vetta Napoli e Atalanta, che hanno però una gara in meno, la Juve sprofonda a un potenziale -10 dalla vetta.

Da fanpage.it

Il primo tempo tra Milan e Juventus si è concluso con il vantaggio dei rossoneri per via del gol di Tomori. Una rete fortemente contestata dalla squadra di Allegri che ha protestato tanto con Orsato a causa del fallo su Cuadrado non fischiato dall'arbitro e da cui è poi scaturito il calcio d'angolo per il gol del Milan. Ma facciamo ordine. Poco prima del 45′ la Juventus recupera palla a sinistra con Bremer che ricomincia da dietro passando la sfera a Szczesny.

Il portiere polacco decide così di far ripartire l'azione da destra dove si era abbassato Cuadrado per ricevere. Il colombiano tocca la palla e poi viene colpito duramente da Theo Hernandez in ritardo nell'anticipo sull'esterno bianconero. Per Orsato è tutto regolare e l'arbitro fa proseguire l'azione. Il francese viene poi fermato dall'intervento di Danilo che mette la palla in angolo. Dal conseguente tiro dalla bandierina arriverà il gol di Tomori che ha portato in vantaggio il Milan e ha chiuso il primo tempo con il punteggio di 1-0 in favore dei rossoneri.

Le proteste di Bonucci contro Orsato dopo il gol realizzato dal Milan.

brahim diaz esulta con rafael leao dopo il 2 a 0 alla juventus

In questi casi il Var ovviamente non può intervenire perché non è un'azione diretta ma ci sono stati subito grandi proteste sia da parte dello stesso Cuadrado che di Bonucci che da capitano ha chiesto immediatamente spiegazioni al direttore di gara. Il colombiano era anche ammonito e così Bonucci l'ha allontanato con forza. Viste come sono andate le cose dopo lo sviluppo del calcio d'angolo e il gol del Milan siglato da Tomori, le proteste della Juve sono proseguite ma Orsato ha fatto allontanare tutti dopo un rapido check per sapere se in area di rigore fosse andato tutto liscio nell'azione del gol milanista.

Bonucci ha inseguito il direttore di gara per chiedere spiegazioni su quanto accaduto. Il capitano della Juventus era infuriato per quella decisione arbitrale errata che ha fortemente penalizzato i bianconeri visto che poi il Milan è passato in vantaggio. Orsato evidentemente non ha visto, non si è accorto che Theo Hernandez aveva effettivamente colpito prima Cuadrado e poi la palla. Un fallo evidente che ancora una volta penalizza la Juventus ora in svantaggio a San Siro in una gara cruciale per la stagione della Vecchia Signora e per la panchina di Massimiliano Allegri.

