SPROFONDO GIALLOROSSO! LA ROMA SI RITROVA A TRIGORIA: CI SONO SOLO 13 GIOCATORI A DISPOSIZIONE DI DE ROSSI. NESSUN NUOVO ACQUISTO E TANTI RAGAZZI DELLA PRIMAVERA. E QUESTO SAREBBE IL RISPETTO DEI FRIEDKIN NEI CONFRONTI DEI TIFOSI CHE HANNO SOTTOSCRITTO A SCATOLA CHIUSA QUASI 40MILA ABBONAMENTI? L’INTRIGO CHIESA: ROMA E JUVE VICINE ALL’ACCORDO MA IL CALCIATORE PRENDE TEMPO. VUOLE UNA SQUADRA CHE GIOCHI LA CHAMPIONS (MA PENSA DI ESSERE CRISTIANO RONALDO?)

Da tuttomercatoweb.com

de rossi chiesa

La Roma riprende a lavorare, agli ordini di Daniele De Rossi. È in programma questo pomeriggio il raduno dei giallorossi a Trigoria, inevitabilmente a ranghi ridotti.

Saranno infatti soltanto tredici i giocatori, oltre ai giovani della Primavera e dell'Under 17, che partiranno agli ordini di DDR al centro sportivo Fulvio Bernardini. Si tratta, in particolare, di: Mile Svilar, Chris Smalling, Rick Karsdorp, Edoardo Bove, Angeliño, Tommaso Baldanzi, Paulo Dybala, Tammy Abraham, Ebrima Darboe, Buba Sangaré, Niccolò Pisilli, Riccardo Pagano e Joao Costa.

Il raduno sarebbe dovuto iniziare domani, ma lo stesso Daniele De Rossi ha deciso di anticipare il rientro della squadra a Trigoria: i giocatori si raduneranno nel pomeriggio, con arrivo intorno alle 17:00 per una prima sgambata e dormiranno nel centro sportivo, per poi iniziare il lavoro vero e proprio lunedì, quando nella prima mattinata saranno svolti i consueti test e nel tardo pomeriggio si inizierà a lavorare sul campo.

de rossi chiesa

ROMA-CHIESA, DE ROSSI IN PRESSING

Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it

Quella tra la Roma e Federico Chiesa è un’operazione da doppia scommessa. Da una parte il club giallorosso ha fretta di trovare il rinforzo a sinistra e vuole puntare su un ragazzo reduce da una stagione altalenante e un Europeo non certo positivo (come un po’ tutti gli azzurri) investendo economicamente su di lui per il presente e il futuro, dall’altra l’attaccante deve scommettere su se stesso, prendendo in considerazione l’idea di non giocare la Champions (un tabù ormai da tre stagioni, non considerando i 15’ giocati dopo il recupero dalla rottura del crociato) ma di scendere in Europa League, e di abbracciare un progetto nuovo in un club che punta la rinascita sportiva dopo una stagione difficile. Ma di certo con un allenatore che lo stima, che lo vuole a tutti i costi e che è pronto a rilanciarlo nel suo modulo offensivo.

DE ROSSI 12

Roma-Chiesa, altro contatto

Per questo motivo Chiesa e De Rossi hanno avuto un nuovo contatto dopo quello di qualche settimana fa, un’ulteriore conversazione tra i due mentre il tecnico è a Trigoria a preparare il raduno di lunedì e l’attaccante invece è in vacanza con la sua fidanzata che sposerà il prossimo 20 luglio.

I due si stimano, De Rossi gli ha spiegato nuovamente il ruolo da protagonista che avrebbe all’interno della Roma e che ricominciare da Trigoria potrebbe anche aiutarlo a rilanciarsi sia in ottica Nazionale sia in ottica internazionale. Insomma, la Roma può fargli bene come è stato per Dybala, rigenerato dal suo ruolo di leader all’interno del gruppo e di vera e propria stella per i tifosi giallorossi.

Il rapporto tra i due è più che amichevole già dai tempi dell’Europeo del 2021, da lì Daniele e Federico non hanno mai smesso di sentirsi, c’è stima reciproca e l’abbraccio del 5 maggio scorso all’Olimpico dopo Roma-Juve certifica la sinergia tra i due.

Roma, per Chiesa previsto un nuovo incontro

FRIEDKIN

Sotto traccia Ghisolfi (a proposito, Simone Ricchio, suo uomo di fiducia, sarà il nuovo team manager) sta continuando a lavorare sulla pista, i contatti con Ramadani sono costanti e nei prossimi giorni il procuratore potrebbe sbarcare nuovamente nella capitale dopo l’incontro di un mese fa.

Dalla parte del giocatore c’è l’apertura a vestire la maglia giallorossa, manca però l’intesa sullo stipendio del giocatore che alla Juventus percepice 6 milioni netti a stagione e che per rinnovare il contratto con la Juve chiedeva anche un aumento dello stipendio. Per questo motivo adesso serve un punto di incontro tra le parti per cercare di accelerare l’operazione, perché i giallorossi hanno fretta di chiudere il mercato in entrata e consegnare a De Rossi la rosa al completo prima della fine di luglio.

Chiesa naturalmente è concentrato anche sulla preparazione del matrimonio, ma la Roma ha bisogno di una risposta chiara alla proposta formulata (5 milioni più bonus a salire) per capire se aspettarlo oppure se virare con forza su altri nomi.

dan friedkin

(...)