SPROFONDO NERAZZURRO! IL GOL DI BONAVENTURA APRE LA CRISI DELL’INTER, LA FIORENTINA PASSA A SAN SIRO. INZAGHI E’ AL QUARTO KO NELLE ULTIME CINQUE GARE - L’AD NERAZZURRO MAROTTA: "LUKAKU TORNERÀ AL CHELSEA, POI VALUTEREMO. I RINNOVI (BASTONI IN PRIMIS?)? LA SQUADRA SI DEVE CONCENTRARE SUL CAMPIONATO, NON SUI CONTRATTI" - NO COMMENT SU CONTE...

Da sportmediaset.mediaset.it

simone inzaghi

Inter-Fiorentina 0-1 nella 28a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno raccolto la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato (la terza di fila) cadendo per il colpo di testa di Bonaventura al 53'. La quinta vittoria di fila in Serie A per la Viola di Italiano certifica la crisi dell'Inter, ancora una volta vittima di se stessa con tante occasioni da gol divorate da Lukaku e Mkhitaryan. Inter anche sfortunata con il palo di Barella.

Inter (3-5-2): Onana 6,5; Darmian 6, Acerbi 5,5, Bastoni 5,5 (18' st De Vrij 6); Dumfries 5, Barella 6, Brozovic 5,5 (33' st Dzeko sv), Mkhitaryan 6,5 (33' st Asllani sv), Gosens 6 (18' st Bellanova 6); Lukaku 5, Correa 5 (18' st Martinez 5,5). A disp.: Handanovic, Zanotti, Gagliardini, Carboni. All.: S. Inzaghi 5,5.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Dodo 7, Quarta 6,5 (1' st Milenkovic 6,5), Igor 6,5, Biraghi 6; Bonaventura 7, Mandragora 6 (31' st Ranieri 6); Ikone 5,5 (31' st Barak 6), Castrovilli 6,5 (21' st Amrabat 6), Saponara 6 (21' st Sottil 5,5); Cabral 6,5. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Venuti, Bianco, Gonzalez, Brekalo, Kouamé. All.: Italiano 6,5.

fiorentina inter

MAROTTA

Estratto da gazzetta.it

Il finale di stagione prima di tutto. E' questo il pensiero di Beppe Marotta, a.d. dell'Inter, in vista del campionato. Sul tavolo ci sono i rinnovi di contratto (Bastoni in primis), la situazione legata al prestito di Lukaku e il doppio impegno di campo: qualificarsi alla prossima Champions e riuscire a centrare la semifinale della grande coppa ancora in corso. "Abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul finale di campionato e non sui rinnovi, la posta in palio è importante e gratificante. Tutti noi siamo concentrati".

Queste le dichiarazioni di Marotta a Dazn prima della sfida con la Fiorentina. Il primo pensiero è su Lukaku: "Da uno a dieci è attaccato dieci alla maglia nerazzurra, tornerà al Chelsea e poi valuteremo insieme le prospettive.

(...)

fiorentina inter