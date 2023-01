SPROFONDO ROSSONERO - LA LAZIO RIFILA 4 PERE AL MILAN E CERTIFICA LA CRISI DEL DIAVOLO - CON UNA DIFESA DISASTROSA (DEST NON E' ALL'ALTEZZA), LEAO SPENTO E GIROUD A SECCO DA NOVEMBRE, IL MILAN NON RIESCE PIÙ A VINCERE - PIOLI: "IN DUE SETTIMANE NON SIAMO RIUSCITI A PORTARE A CASA NÉ RISULTATI NÉ PRESTAZIONI POSITIVE. IN QUESTO MOMENTO TANTE COSE NON FUNZIONANO" - POI "DRIBBLA" LE DOMANDE SU ZANIOLO…

Estratto da www.gazzetta.it

È un momento nero per il Milan e Stefano Pioli non si nasconde: "Dobbiamo stare zitti e tornare velocemente a Milanello a lavorare. […]. In due settimane non siamo riusciti a portare a casa né risultati né prestazioni positive". […] "In questo momento tante cose non funzionano, c'è l'aspetto mentale, c'è anche l'aspetto tattico, perché non si possono subire i primi due gol. Dobbiamo leggere diversamente certe situazioni. […]".

[…]. Lo scudetto è andato? "Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo e farlo il primo possibile". Chiusura con Zaniolo […]: "Non lo so, parliamo della partita, le altre cose si vedranno nei prossimi giorni".

