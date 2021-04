13 apr 2021 19:36

STADIO DI NECESSITÀ - IL GOVERNO HA DATO L’OK AL PUBBLICO AL 25% ALL’OLIMPICO PER L’EUROPEO DI CALCIO, CHE ERA LA CONDIZIONE IMPOSTA DALL’UEFA PER NON PERDERE L’EVENTO. IL SOTTOSEGRETARIO VEZZALI HA SCRITTO A GRAVINA, CHE ESULTA: “L’ITALIA E ROMA CI SONO”. ADESSO CHI GLIELO DICE AGLI ORGANIZZATORI DI CONCERTI ED EVENTI LIVE, CHE DA UN ANNO CHIEDONO LO STESSO PER RIPARTIRE?