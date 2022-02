LO STADIO DI SAN PIETROBURGO, SPONSORIZZATO DA GAZPROM, NON OSPITERÀ LA FINALE DI CHAMPIONS – L’ASSOCIATED PRESS RIVELA CHE LA DECISIONE DELL’UEFA È STATA PRESA DOPO L’ATTACCO DI PUTIN. IL PRESSING DEGLI INGLESI: LA FINALE SI GIOCHERA’ A LONDRA NELLO STADIO DI WEMBLEY? IL RUOLO DI GAZPROM NEL CALCIO: L'UEFA E' SPONSORIZZATA DAL COLOSSO ENERGETICO RUSSO CHE HA VERSATO IN 10 ANNI OLTRE 300 MILIONI NELLE CASSE DELL'ORGANIZZAZIONE GUIDATA DA CEFERIN...

Da ilnapolista.it

STADIO SAN PIETROBURGO 33

L’Associated Press ha appreso che la Uefa, dopo l’attacco della Russia verso l’Ucraina, ha deciso che San Pietroburgo non ospiterà la finale di Champions League di questa stagione.

È previsto per venerdì un meeting straordinario del comitato esecutivo della Uefa per discutere della crisi geopolitica. In quella sede, la ratifica della decisione: la finale si giocherà da un’altra parte. La riunione, di fatti, è stata confermata da una nota pubblicata dalla Uefa stessa.

«A seguito dell’evoluzione della situazione tra Russia e Ucraina nelle ultime 24 ore, il presidente Uefa ha deciso di convocare una riunione straordinaria del comitato esecutivo (…) per valutare la situazione e prendere tutte le decisioni necessarie»

STADIO SAN PIETROBURGO 12

Sulla vicenda s’è già attivato il Governo britannico, oltre a diversi gruppi di tifosi. Che hanno chiesto alla Uefa di non giocare più a San Pietroburgo, dove peraltro lo stadio è sponsorizzato dal colosso energetico statale russo Gazprom.

LA UEFA SPONSORIZZATA DA GAZPROM CONDANNA LA RUSSIA PER L’ATTACCO IN UCRAINA

Da ilnapolista.it

L’aria è tesa, ma gli spunti “comici” non mancano. La Uefa prende posizione contro l’attacco russo in Ucraina dimenticando che da dieci anni è sponsorizzata da Gazprom San Pietroburgo. Il comunicato emesso dalla Uefa è il seguente:

san pietroburgo 6

“La Uefa condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in corso in Ucraina. In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo i valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica.

Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la nostra mano al popolo ucraino. Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza. Le decisioni saranno prese dal Comitato Esecutivo UEFA e annunciate domani”.

Aleksander Ceferin

Tra le novità che potrebbero emergere, secondo quanto riferisce Associated Press, è lo spostamento della finale di Champions League da San Pietroburgo.

La città di Putin ha ottenuto la finale della competizione proprio in virtù del legame che c’è tra Uefa e Gazprom, che da dieci anni è sponsor della Uefa, alla quale ha versato oltre 300 milioni in questo decennio. Oggi Gazprom sponsorizza Champions League, le competizioni legate alle nazionali ed Euro 2024.

vladimir putin