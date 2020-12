LE STAR DELLO SPORT AMERICANO DOVREBBERO RICEVERE IL VACCINO COVID IN ANTICIPO? I RICERCATORI DICONO CHE LE PERSONE DI SPICCO CHE SI FANNO IL VACCINO E SOLLECITANO GLI ALTRI A FARLO POTREBBERO AIUTARE A SUPERARE LO SCETTICISMO DIFFUSO, SOPRATTUTTO NELLA COMUNITÀ NERA - ANTHONY FAUCI E IL NEOPRESIDENTE JOE BIDEN, OBAMA, GEORGE W. BUSH E BILL CLINTON HANNO GIÀ DETTO CHE ASSUMERANNO I LORO VACCINI PUBBLICAMENTE…

Articolo del "Wall Street Journal" - dalla rassegna stampa estera di "Epr comunicazione"

Il processo di iniettare a 330 milioni di americani un vaccino per una malattia sconosciuta sino a un anno fa è iniziato come una meraviglia della scienza e della medicina. Presto sarà una stressante sfida logistica . E poi sarà un fastidioso problema comportamentale. Ci sono troppe persone che vogliono il vaccino in questo momento e troppe persone che non lo vogliono affatto.

È qui che entrerebbero in gioco gli atleti. I ricercatori dicono che le persone di spicco che si fanno il vaccino e sollecitano gli altri a farlo potrebbero aiutare a superare lo scetticismo diffuso, soprattutto nella comunità nera. I sondaggi hanno dimostrato che la diffidenza nei confronti del vaccino è maggiore tra gli adulti neri.

"Potrei immaginare che le celebrità sportive giocherebbero un ruolo molto costruttivo contro la titubanza del vaccino", ha detto Harvey Fineberg, ex preside della Harvard's School of Public Health ed ex presidente dell'Institute of Medicine. "Potrei immaginare una campagna di arruolamento nello sport professionistico". "Facciamo tornare tutti in gioco" potrebbe essere uno slogan. E poi "Quando è il tuo turno, spara". Questo potrebbe, per coincidenza, far arrivare prima i vaccini agli atleti".

Fineberg sa qualcosa della monumentale sfida di vaccinare l'intera popolazione degli Stati Uniti in pochi mesi. È stato co-autore dello studio ufficiale sullo sforzo del 1976 di stanziare un vaccino negli Stati Uniti per una temuta epidemia di influenza che non si è mai materializzata. E dice che è perfettamente sensato lasciare che gli atleti e gli altri influencers facciano l'iniezione in anticipo se ciò significa che possono servire come ambasciatori ufficiali per le persone che sono titubanti riguardo al vaccino.

"Io mi metterei in contatto con loro", ha detto. "Non sto scherzando. Penso che sia una proposta molto seria. Lo sport ha sofferto tanto quanto qualsiasi sforzo economico, quindi c'è una combinazione di interesse personale illuminato per mettersi in gioco e fare la propria parte. Ci vedo molte possibilità di vincere".

Se gli atleti o il resto del Paese la vedono in questo modo resta da vedere. La fornitura sul lato della comunicazione rischia di essere vista come un trattamento preferenziale e potrebbe far rivivere il risentimento generato dai test quotidiani delle leghe per gli atleti sani, mentre gli altri americani hanno aspettato giorni per i risultati.

Ciò che gli esperti sanitari e i funzionari pubblici devono decidere è se il valore della vaccinazione di qualche centinaio di atleti sarebbe superiore al costo.

Saad Omer, membro del comitato di studio per il quadro di riferimento delle Accademie nazionali delle scienze, dell'ingegneria e della medicina per le priorità nell'assegnazione dei vaccini contro il coronavirus, ha avvertito che qualsiasi sensazione che le squadre sportive siano state vaccinate prima di persone con una richiesta più pressante sarebbe controproducente.

"Se il messaggio è che io, un giocatore multimilionario, non posso aspettare il mio turno in fila, questo è un messaggio forte in sé", ha detto Omer.

Gli atleti sono molto indietro rispetto agli americani più vulnerabili ed essenziali che otterrebbero per primi il vaccino. Il primo che possono aspettarsi di ricevere il vaccino è la primavera e questo se tutto va secondo i piani. Ma è proprio perché tutto potrebbe non andare secondo i piani che molti vedono dei vantaggi nell'invitare gli atleti in prima linea.

Il manuale di distribuzione del Centers for Disease Control and Prevention ritiene che gli sforzi di comunicazione siano essenziali, ma non prescrive il modo in cui devono essere gestiti. Alcune di queste decisioni spetteranno agli Stati. Una portavoce del dipartimento della sanità pubblica della California ha detto: "Non abbiamo ancora deciso se i nostri sforzi di sensibilizzazione e di educazione includeranno o meno gli influencers, compresi gli atleti professionisti".

Ma c'è una lunga storia di campagne sanitarie che utilizzano tutti, dai politici ai pastori, per la messaggistica. I ricercatori che hanno studiato la fiducia e la comunicazione durante la pandemia di influenza suina del 2009 hanno scoperto che le figlie del presidente Barack Obama che hanno ricevuto l'iniezione di H1N1 hanno fatto la differenza nella volontà dei genitori di far vaccinare i propri figli, indipendentemente dall'ideologia o dall'affiliazione al partito. Il presidente Gerald Ford e la sua famiglia si sono fatti vaccinare in televisione durante la campagna di vaccinazione del 1976.

Anthony Fauci e il Presidente eletto Joe Biden, Obama, George W. Bush e Bill Clinton hanno già detto che assumeranno i loro vaccini pubblicamente. Ma altre dichiarazioni di fiducia potrebbero dover essere mirate a specifiche circoscrizioni elettorali perché la percezione del vaccino varia demograficamente.

I sondaggi mostrano che i neri sono più scettici dei bianchi, degli asiatici, degli ispanici e degli asiatici nei confronti dei vaccini. Una ricerca Pew Research Survey di settembre ha rilevato che solo il 32% degli adulti neri ha dichiarato che si vaccinerebbero sicuramente o probabilmente. Si è trattato di un calo rispetto al 54% di maggio. Un'altra indagine su più di 1.000 adulti neri commissionata dalla COVID Collaborative non-profit ha trovato che il 14% si fidava che il vaccino sarebbe stato sicuro e il 18% si fidava che il vaccino sarebbe stato efficace - cosa che molti ricercatori dicono sia una ricaduta duratura dell'ingannevole studio sulla sifilide di Tuskegee condotto a livello federale sugli uomini neri tra il 1932 e il 1972.

"Non credo che ci sia alcun dubbio che gli atleti professionisti potrebbero avere un ruolo importante da giocare in termini di parlare a favore del vaccino e cercare di far sì che i membri delle rispettive comunità abbiano fiducia in esso", ha detto Arthur Reingold, il capo dell'epidemiologia e della biostatistica presso la University of California, Berkeley, School of Public Health, e un membro del comitato di distribuzione del vaccino delle Accademie nazionali. "Se questo li porterà ad essere più in alto nella fila per farsi vaccinare da soli è un'ottima domanda. Onestamente non conosco la risposta".

Gli studiosi avvertono che sarà ancora più cruciale superare tali dubbi se ci saranno effetti collaterali nella vaccinazione di massa che complicheranno ulteriormente il messaggio di sicurezza.

"E se ci sono abbastanza persone che hanno reazioni avverse nella seconda dose da minare la fiducia nei vaccini?" ha detto Peter Hotez, uno scienziato dei vaccini del Baylor College of Medicine. "Nel qual caso avere qualcosa come la NBA o la NHL potrebbe essere in realtà una risorsa per le comunicazioni sanitarie".

Gli atleti hanno abbracciato l'attivismo quest'anno, incoraggiando i loro fan a votare e facendo leva sulla loro fama per chiedere un cambiamento, ma se lo sport si assumerà questo compito è un'altra incognita. Le squadre NBA sono state messe alla gogna per aver sfruttato un canale privato di test nei caotici primi giorni della pandemia. Quell'episodio ha mostrato come la risposta frammentaria della nazione avrebbe permesso ad alcune organizzazioni di ottenere un accesso privilegiato alle forniture critiche - e che molti americani sarebbero stati furiosi con loro.

Ma gli atleti che sono stati testati non stavano sottraendo direttamente risorse scarse a qualcun altro. Questo peggiorerebbe le cose, come già sanno i Calgary Flames della NHL.

Durante la pandemia di influenza suina del 2009, poiché i servizi sanitari dell'Alberta hanno negato le richieste delle strutture per anziani, i Calgary Flames si sono assicurati una clinica privata per la vaccinazione per 150 giocatori, personale e familiari. È stato uno scandalo canadese. Ci sono state scuse, un'inchiesta pubblica e rapporti ufficiali.

