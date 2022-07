29 lug 2022 19:20

STAR WAGS - SI È CONCLUSA LA BATTAGLIA LEGALE TRA LA MOGLIE DI WAYNE ROONEY E REBEKAH VARDY, CONSORTE DI JAMIE, PER IL CASO CHE È STATO RIBATTEZZATO IN INGHILTERRA "WAGATHA CHRISTIE" - LADY VARDY È STATA GIUDICATA COLPEVOLE DI AVER PASSATO INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI ROONEY AI TABLOID INGLESI E DOVRÀ PAGARE 3 MILIONI DI STERLINE DI SPESE LAGALI - ECCO COME LA MOGLIE DELL'EX CAPITANO DEL MANCHESTER UNITED ERA RIUSCITA A SMASCHERARE LA TALPA...