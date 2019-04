WIKIDRINKS - VIDEO: INGROIA CHE SBIASCICA MENTRE AGITA UN BICCHIERE DI VINO. L'EX PM DICE DI ESSERE COME ASSANGE, MA IN QUESTA INTERVISTA DEL 2012 AD ALFIO SCIACCA DEL ''CORRIERE'', GIRATA NEL SUO UFFICIO IN PROCURA (!), CI PARE SOPRATTUTTO UN GRANDE AMANTE DEL NETTARE DI BACCO - STAVA PARTENDO PER IL GUATEMALA, DOVE HA LAVORATO PER L'ONU QUALCHE MESE PRIMA DI DARGLI BUCA PER CANDIDARSI IN ITALIA (CON RISULTATI INFELICI)