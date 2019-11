STATE ALLEGRI! - L’EX ALLENATORE DELLA JUVENTUS È SEMPRE PIÙ VICINO ALL’ARSENAL: IL TECNICO DEI GUNNERS UNAI EMERY HA FATTO PERDERE LA PAZIENZA A TIFOSI E GIOCATORI E IL NOME DI MAX È QUELLO PIÙ QUOTATO PER SOSTITUIRLO – UNICO PROBLEMA: AL LIVORNESE NON PIACE MAI FARE CAMBI IN CORSA, QUINDI VORREBBE ASPETTARE LA FINE DELLA STAGIONE, MA… - VIDEO

Simona Marchetti per www.corriere.it

Che la pazienza dei tifosi dell'Arsenal fosse ormai esaurita lo si era capito da settimane, non fosse altro per i fischi che piovono copiosi a ogni prestazione della squadra e che vanno di pari passo con le critiche degli opinionisti tv (uno su tutti, l'ex stella Tony Adams, che non perde occasione per sottolineare la pochezza del gioco Gunners).

Finora però il board si era sempre mostrato compatto sulla decisione di lasciar lavorare in pace Unai Emery (in fondo, lo hanno scelto loro), ma il pareggio casalingo di sabato scorso al 96' contro il Southampton (penultimo in classifica) ha allungato a 6 partite la striscia di mancate vittorie e, soprattutto, ha messo in luce le crepe di un crescente dissenso, con i dirigenti ormai divisi sull'eventuale permanenza del tecnico spagnolo sulla panchina dei Gunners.

Vero, ufficialmente la gerarchia del club lascia intendere di voler concedere a Emery il tempo necessario a risollevare le sorti dell'Arsenal, ma in realtà dietro le quinte si starebbe già lavorando per rimpiazzarlo.

Come scrive infatti il Daily Mail, dalla parte di Emery ci sarebbero ormai solo il direttore tecnico, Edu, e quello sportivo, Raul Sanllehi, mentre tutti gli altri ne avrebbero le tasche piene e vorrebbero metterlo alla porta. E il primo nome sulla lista dei possibili sostituti che il board sta vagliando sarebbe quello di Massimiliano Allegri, che ha molti estimatori all'Emirates, studia inglese da anni e ha un palmares che parla da solo. A remare contro questa soluzione italiana, giudicata la preferita da molti del board, potrebbe però essere la poca propensione di Allegri a fare un cambio in corsa, preferendo invece aspettare la fine della stagione (ma potrebbe sempre cambiare idea).

Uno scenario — quello dell'attesa fino a giugno dell'anno prossimo — che, per certi versi, anche all'Arsenal gradirebbero, cercando nel frattempo di salvare il salvabile con Emery (leggi Europa League e piazzamento Champions). Se però i risultati continuassero a essere così scadenti, il cambio sarà inevitabile e in quel caso l'ipotesi più probabile sarebbe quella del traghettatore, da scegliere fra Freddie Ljungberg o Steve Bould, entrambi già sul libro paga dei Gunners. Per ora a Emery è stata data una fiducia a tempo: in due settimane (e quattro partite) si gioca tutto e questa volta non sono più ammessi errori.

