MUGHINI E FELTRI DUELLANO SU CAROLA RACKETE - “I NOSTRI CARISSIMI FINANZIERI NON SI SONO SBUCCIATI ALCUNCHÉ. FAR PASSARE LA “PIRATESSA” COME UNA CHE VOLEVA IL MALE DEI NOSTRI CONNAZIONALI NON STA NÉ IN CIELO NÉ IN TERRA. È STATO UN CASO” - “CAROLA SE NE FOTTE DELLE NOSTRE CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, TANTO LEI È TEDESCA, E PENSA CHE L'IMPORTANTE SIA EVITARE NAUFRAGI. IO INVECE PENSO CHE PER EVITARLI SIA INDISPENSABILE CHIUDERE I PORTI”