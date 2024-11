STAVOLTA I LADRI HANNO CLAMOROSAMENTE SBAGLIATO BERSAGLIO: NELLA CONTEA DEL SURREY, VICINO LONDRA, DUE DELINQUENTI HANNO PROVATO A RUBARE IL CELLULARE DI SIR “MO" FARAH, L’EX MARATONETA BRITANNICO, RITIRATOSI L’ANNO SCORSO – IL 41ENNE SI È LANCIATO IN UNA “CORSA OLIMPIONICA” PER BLOCCARE I LADRI IN FUGA A BORDO DI UN VAN BIANCO. UNA VOLTA CHE LI HA RAGGIUNTI… ECCO COME E’ FINITA

Scappa se ci riesci. La settimana scorsa due delinquenti hanno provato a rubare il cellulare di Sir Mohamed Muktar Jama “Mo" Farah, l’ex campione olimpionico britannico, ritiratosi l’anno scorso. Ma la leggenda dell’atletica ha iniziato a correre. Li ha rincorsi e raggiunti. E per i malintenzionati è finita male.

Testimoni al "Daily Mail" parlano di Farah lanciato in una “corsa olimpionica” per bloccare i ladri. Ciò nonostante l’esplosività non fosse di certo il suo forte, visto che ha vinto l'oro sui 5mila e 10mila metri alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e a quelle di Rio nel 2016, oltre a sei titoli mondiali.

Ma, come racconta il Mail on Sunday, il 41 enne maratoneta ha comunque immediatamente ricorso gli autori del furto, tra l’altro in fuga a bordo di un van bianco, lungo tre o quattro stradine, prima di raggiungerli. Allora i ladri, probabilmente riconoscendolo, gli hanno riconsegnato il cellulare e sono filati via.

Va aggiunto che Farah era stato però poco scrupoloso. Il campione infatti aveva lasciato il suo cellulare su un muretto di una strada prima di andare a fare jogging con la moglie Tania, convinto che nessuno glielo portasse via.

Questo perché Farah vive in un eccelso parco residenziale nel Surrey, in cui gli estranei non sono ammessi se non previo permesso e dove è attivo il servizio di sorveglianza 24 ore su 24. Anche per questo, secondo il tabloid, Farah sarebbe “furioso” per la presenza, ancora inspiegabile, dei due sconosciuti sul van bianco nell’area privata della sua residenza, con otto stanze da letto e piscina, valutata circa 6 milioni di sterline.

Ma Farah ne ha passate di peggiori. Nato in Somalia, da bambino è stato trafficato nel Regno Unito e costretto a lavorare da servitore domestico, mentre suo padre venne ucciso quando Mo aveva solo 4 anni, nell’ambito delle continue tensioni e guerre nel Paese africano. Sua moglie Tania invece è un corridore amatoriale. I due si sono sposati nel 2010 ma si conoscono sin da bambini, quando iniziarono a frequentare lo stesso “running club” di West London. Una vita insieme, sempre di corsa.

