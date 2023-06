STEFANO BANDECCHI, PRESIDENTE DELLA TERNANA E NEO SINDACO DI TERNI, DOVRÀ CEDERE IL CLUB PERCHÉ IL SUO RUOLO DA PATRON DELLA SQUADRA SAREBBE INCOMPATIBILE CON QUELLO DI PRIMO CITTADINO: "È ASSURDO CHE UNO CHE PAGA UNO STADIO E CI SPENDE 1,3 MILIONI L'ANNO, ABBIA INCOMPATIBILITÀ CON IL COMUNE" - PER BANDECCHI SI TRATTEREBBE DI UNO "SCHERZETTO" DELLA PRECEDENTE AMMNISTRAZIONE: "LA GIUNTA USCENTE HA LASCIATO DEI DOCUMENTI IN CUI…"

Estratto dell'articolo di Paolo Grassi per “il Messaggero”

Il presidente di una società di calcio, può fare anche il sindaco della città? A quanto pare, no. C'è il caso di Terni, dove al neoeletto, Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare, è stato comunicato ieri proprio questo. Lui, infatti, è anche presidente della Ternana. E così, decide di mettere in vendita la società […]

Fino alle elezioni, Bandecchi escludeva, leggi e sentenze alla mano, l'incompatibilità. Ma la realtà, ieri, alla convalida della sua elezione, è stata un'altra. Per lui, si tratterebbe di una "scherzetto" della precedente amministrazione, di centrodestra.

«Per me […]non c'erano problemi. Ma evidentemente, la giunta uscente ha lasciato dei documenti in cui il segretario comunale afferma che, a suo avviso, la legge è restrittiva e se io prendo lo stadio cittadino in utilizzo scattano conflitti di interesse per i quali non basterebbe nemmeno che io lasciassi la sola presidenza. Abbiamo trovato una serie di documenti ai quali hanno lavorato intensamente sabato e domenica scorsi e che abbiamo dovuto firmare. Per me, è assurdo che uno che paga uno stadio e ci spende 1,3 milioni l'anno, abbia incompatibilità con il Comune. Perché non mi sembra che il Comune ci abbia dato soldi. Resto sindaco e punto sempre sull'Umbria, vendo la Ternana e avrò risolto il problema alla destra».

[…] «Riceviamo chiamate ogni giorno, da chi sarebbe pronto a prendere la Ternana. Sarà ceduta a soggetti di livello e pronti a investirci».

