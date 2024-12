STEFANOS TSITSIPAS È IMPAZZITO O C'È UN PAZZO CHE SI SPACCIA PER LUI? - IL TENNISTA GRECO PUBBLICA UN VIDEO MENTRE SFRECCIA A 276 KM/H CON LA SUA AUTO, ACCOMPAGNATO DALLA FRASE: "GLI ULTIMI MESI SONO STATI UNA TEMPESTA SILENZIOSA IN EVOLUZIONE" - IL 26ENNE, CHE STA AFFRONTANDO UN'ANNATA NEGATIVA SIA SUL CAMPO CHE NELLA VITA PRIVATA, E' STATO ANCHE CRITICATO PER AVER POSTATO UNA MAPPA DEL CILE CON SOPRA UN PEPERONCINO MESSICANO - LA FRECCIATA AL PADRE, EX ALLENATORE DELL'ATLETA: "IL FIGLIO DI UN GENITORE NARCISISTA SA CHE L'AMORE E' CONDIZIONALE..." - VIDEO

tsitsipas

1. TSITSIPAS, FOLLIA SOCIAL: GUIDA UN'ASTON MARTIN A 276 ALL'ORA E SI RIPRENDE COL TELEFONO

Estratto dell'articolo di Luigi Ansaloni per www.gazzetta.it

Stefanos Tsitsipas non ha fatto molto parlare di se in campo nel 2024. Un’annata certamente negativa per il tennista greco, che non è riuscito nemmeno a qualificarsi per le Finals di Torino, cosa da lui definita "inaccettabile". Sui social però il finalista del Roland Garros 2021 continua a suscitare emozioni forti, come è successo con il suo ultimo post su Instagram, dove non sono mancate le polemiche e anche le riflessioni sul momento che Tsitsipas sta vivendo.

tsitsipas badosa

POLEMICHE

Polemiche, tante, per il video in cui si vede guidare il 26enne un'Aston Martin alla velocità di 276 km/h, assolutamente fuori da ogni limite consentito, soprattutto in un tratto di strada dove al massimo si potrebbero raggiungere i 100 chilometri orari. Non certo un esempio di perfetta condotta e di lucidità, soprattutto per uno sportivo così famoso e seguito come lo è il tennista greco, e i follower lo hanno sottolineato a chiare lettere, mostrandosi anche preoccupati per lo stato mentale di Stefanos. Il post è accompagnato da una riflessione personale, dove Tsitsipas racconta come gli ultimi mesi siano stati "una tempesta silenziosa di evoluzione", parlando della bellezza della vita, non nella sua perfezione, ma nella sua imprevedibilità. […]

2. TSITSIPAS

Estratto dell’articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

È stata una vera follia quella di Stefanos Tsitsipas, il tennista greco che sul campo non ha vissuto un gran 2024. […] Adesso Tsitsipas è finito al centro delle polemiche per un video postato sui social nel quale si vede il greco alla guida di un’Aston Martin alla velocità di 276 km/h. […]

IL POST E LA FOLLE CORSA IN AUTO: «UNA TEMPESTA SILENZIOSA»

Un comportamento che ha fatto preoccupare i suoi fan e i suoi follower. Anche perché il post è accompagnato da una riflessione personale, nella quale Tsitsipas ha raccontato come gli ultimi mesi siano stati «una tempesta silenziosa di evoluzione». Un comportamento che potrebbe spingere l’Atp a valutare eventuali sanzioni.

Ma non è finita qui. Perché il tennista greco, fidanzato di Paula Badosa (che a ottobre era stata accusata di razzismo al torneo di Wuhan per aver postato una foto nella quale simulava di avere gli occhi a mandorla), ha anche pubblicato una mappa del Sudamerica in cui il Cile è stato sostituito con il tradizionale peperoncino messicano (e anche qui è stato travolto dalle critiche).

Oltre che postare un cartone animato che parla del rapporto di un figlio con genitori «narcisisti». Un’accusa, quest’ultima, al padre – ed ex allenatore – Apostolos e alla madre Julia (ex tennista) […]

ARTICOLI CORRELATI

tsitsipas paula badosa tsitsipas tsitsipas tsitsipas tsitsipas badosa