22 mar 2024 15:37

DALLE STELLE ALLE... SBARRE! - ROBINHO, CHE STA SCONTANDO IN BRASILE LA CONDANNA DI 9 ANNI PER AVER VIOLENTATO UNA DONNA A MILANO, VERRA' TRASFERITO IN UNA CELLA SINGOLA: IL TIMORE È CHE L’EX CALCIATORE SUBISCA RICATTI E MALTRATTAMENTI DA PARTE DEGLI ALTRI DETENUTI - IL LEGALE DEL BRASILIANO HA ANNUNCIATO UN RICORSO CONTRO LA DETENZIONE IN MODO CHE PIÙ GIUDICI DELLA CORTE SUPREMA POSSANO…