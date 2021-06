13 giu 2021 17:04

STERLING OVATION - BUONA LA PRIMA PER L'INGHILTERRA CHE A WEMBLEY PIEGA LA CROAZIA CON UN GOL DI STERLING - ADANI IN ESTASI PER L’ASSIST DI KALVIN PHILLIPS DEL LEEDS, LA SQUADRA ALLENATA DAL LOCO BIELSA, E PER LA PARTITA “MASTERCLASS” DI MODRIC - DELUDONO I "MILANESI" BROZOVIC, PERISIC E REBIC. ZILIANI: “TRAGICO INIZIO DI EURO2020 DI ORSATO. MODRIC LO SOMMERGE DI VAFFA". IL MOTIVO - MARIANELLA (SKY): "VITTORIA SUDATA, LA SQUADRA DI SOUTHGATE HA GIOCATO A FIAMMATE"