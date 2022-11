LA STORIA DI CORNA E SCAZZI DA SOAP CHE INFIAMMA LO SPOGLIATOIO-POLVERIERA DEL BELGIO: I "DIAVOLI ROSSI" (O MEGLIO, A LUCI ROSSE) NON SE LO TENGONO NELLE MUTANDE! LA VICENDA RISALE AL 2013 E RIGUARDA KEVIN DE BRUYNE, THIBAUT COURTOIS E LA VENDETTA DI UNA DONNA TRADITA...

De bruyne Caroline Lijnen

Non se lo tengono nelle mutande, 'sti ragazzotti belgi. C’è una storia di corna e veleni che infiamma lo spogliatoio-polveriera dei Diavoli Rossi (o se preferite, a luci rosse).

La rissa andata in scena con il Marocco è solo la punta dell’iceberg di un gruppo dilaniato da gelosie interne e da scazzi da soap. La vicenda risale al 2013 e riguarda Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois. A darne notizia è il “Mundo Deportivo” secondo cui il portiere del Real Madrid e il talento del City, non si parlano più da 10 anni per colpa di una donna.

Lei si chiama Caroline Lijnen. Era l’ex compagna di De Bruyne che tradì con Courtois per vendicarsi dopo che il centrocampista belga era andato a letto con la sua migliore amica. Nella sua autobiografia De Bruyne rivela che con Courtois i rapporti sono inesistenti. Non hanno aiutato, certamente, le parole della ragazza: “Thibaut Courtois mi ha fatto sentire come Kevin non aveva mai fatto nei tre anni della nostra relazione. Ho pensato: ‘Perché non fargli quello che lui ha fatto a me?’”

