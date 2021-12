16 dic 2021 09:56

STORIA DI UNA PLUSVALENZA - LUIGI LIGUORI RACCONTA LA SUA STORIA A “REPUBBLICA”: “IL NAPOLI MI HA INSERITO NELL’AFFARE OSIMHEN PER FARE PLUSVALENZA, AL LILLE NON SONO MAI ANDATO”. LUI ERA UNO DEI TRE GIOVANI INSERITI COME CONTROPARTITA INSIEME A KARNEZIS: “IN FRANCIA CI HANNO PROPOSTO DI LASCIARE SUL TAVOLO I DUE ANNI DI CONTRATTO E ACCETTARE UNA BUONUSCITA. CI SIAMO BRUCIATI PER “COLPA” DEL NAPOLI. PERCHÉ NOI NON SAPEVAMO NULLA”