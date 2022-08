LE STRADE DI RONALDO NON PORTANO IN ITALIA – ORMAI SEPARATO IN CASA A MANCHESTER, CR7 CERCA UNA SQUADRA CON CUI GIOCARE LA CHAMPIONS – IL SUO SUPERPROCURATORE MENDES HA SONDATO IL TERRENO CON IL NAPOLI MA L'INGAGGIO DEL PORTOGHESE (30 MILIONI) È FUORI BUDGET PER DE LAURENTIIS. E COMUNQUE DOVREBBE PARTIRE OSIMHEN – ANCHE L'OPZIONE MILAN SEMBRA IRREALISTICA…

Valentino Della Casa - Redazione gianlucadimarzio.com per www.corriere.it

L’ultima volta che Cristiano Ronaldo non ha giocato la Champions League, Juventus e Milan si sfidavano nella finale diventata poi famosa. Stagione 2002/2003: quell’estate Kaka sarebbe andato al Milan, Ronaldinho al Barcellona e Nedved avrebbe vinto il Pallone d’Oro. Un’epoca fa, davvero.

Nell’inverno di quell’anno, Cristiano avrebbe esordito con la maglia del Manchester United in quella competizione, senza più smettere. Fino a ora. Perché proprio a Manchester potrebbe interrompersi una tradizione di quasi vent’anni. E non a caso Cristiano ora prova a guardarsi intorno, per capire se avrà modo di trasferirsi in questi ultimi giorni. Con una doppia suggestione italiana non da poco.

Era tornato la scorsa stagione, convinto di poter risollevarsi dopo un anno poco soddisfacente alla Juve, ma la sua avventura in Premier non è andata proprio come avrebbe voluto. Anzi, con Ten Hag in panchina, ora Cr7 sta vivendo quasi da separato in casa: non parte titolare, non è indispensabile. Per un giocatore di 37 anni, a quei livelli, è più che normale. Per uno come lui no, ed è per questo che l’attaccante ha chiesto al suo agente, il potente Mendes, di provare a proporlo a qualche top club per potersi ancora mettere davvero in mostra.

La proposta al Napoli

E così Mendes si è attivato, perché i contatti non gli mancano di certo. E ha sentito tanti dirigenti, sondato tanti progetti. È chiaro che proporre Ronaldo attiri sempre un certo interesse. Il problema sono però le cifre, altissime, dell’ingaggio (30 milioni di euro netti), oltre a tutte le questioni legate ai diritti di immagine, che uno come lui necessariamente si porta dietro.

Per questo, per esempio, il Napoli ci ha fatto un pensiero: Mendes ha sentito Giuntoli, che non ha chiaramente chiuso la porta, ma che sa che far quadrare i conti sarebbe opera ardua. Soprattutto se si considerano anche le richieste sempre molto particolari di De Laurentiis legato proprio all’immagine dei suoi tesserati. E poi il suo arrivo sarebbe eventualmente vincolato dalla partenza di Osimhen, che verrebbe ceduto solo di fronte a offerte monstre, finora non arrivate (nemmeno dal Bayern Monaco, che ha monitorato il giocatore).

Il Milan e gli altri club

L’altra italiana è il Milan, altra ipotesi tanto affascinante quanto difficile da realizzarsi. I rossoneri dovrebbero infatti prima privarsi di un altro portoghese, Leao, che, nonostante le voci su un forte interessamento del Chelsea, è in realtà al centro del progetto di Maldini e Massara.

Un contatto c’era stato, ma si era fermato al «Grazie, faremo sapere», senza più ulteriori sviluppi. Che al momento non si registrano nemmeno per gli altri club sentiti da Mendes: Marsiglia, Sporting Lisbona (sarebbe un suggestivo ritorno) e proprio il Chelsea. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, e tutti gli scenari sono aperti. Per salvare la Champions e un finale di carriera che Ronaldo non si aspettava di certo così.

